Кендалл Дженнер шокировала поклонников необычным нарядом на The Fashion Awards

Представительница семьи Кардашьян в очередной раз ошеломила сеть. Обольстительная Кендалл Дженнер пришла на светское мероприятие в прозрачном платье, в котором засветила стройную фигуру и грудь.

В гардеробе 23-летней модели Кендалл Дженнер есть немало "голых" платьев, которые она любит надевать на светские мероприятия. Откровенный наряд звезда засветила и во время церемонии награждения Fashion Awards-2018, которая состоялась 10 декабря в Лондоне. И хоть модель не завоевала победу, однако непременно запомнится всем участникам шоу.

На красной дорожке обольстительная представительница семьи Кардашьян предстала в золотистом платье от Julien Macdonald. Одеяние имело длину макси, однако это не сделало его скромным. В платье виднелась соблазнительная фигура Кендалл Дженнер, а при вспышке фотокамер на снимках четко была видна обнаженная грудь модели и аппетитные ягодицы в стрингах.

Кендалл Дженнер в Лондоне / Getty Images

Епископ УПЦ МП опубликовал приглашение на собор: фото

Судя по фото знаменитость не комплексовала, а наоборот позволяла фотографам сделать фотографии со всех возможных ракурсов.

Модель Кендалл Дженнер засветила гулую грудь / Getty Images

Кендалл Дженнер надела "голое" платье / Getty Images

Кендалл Дженнер выбрала сексапильную одежду / Getty Images

Сексапильная Кендалл Дженнер / Getty Images