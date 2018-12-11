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Кендалл Дженнер шокировала поклонников необычным нарядом на The Fashion Awards

Кендалл Дженнер шокировала поклонников необычным нарядом на The Fashion Awards (4 новости)

«Супермодель не стесняется демонстрировать свое обнаженное тело»

Представительница семьи Кардашьян в очередной раз ошеломила сеть. Обольстительная Кендалл Дженнер пришла на светское мероприятие в прозрачном платье, в котором засветила стройную фигуру и грудь.

В гардеробе 23-летней модели Кендалл Дженнер есть немало "голых" платьев, которые она любит надевать на светские мероприятия. Откровенный наряд звезда засветила и во время церемонии награждения Fashion Awards-2018, которая состоялась 10 декабря в Лондоне. И хоть модель не завоевала победу, однако непременно запомнится всем участникам шоу.

На красной дорожке обольстительная представительница семьи Кардашьян предстала в золотистом платье от Julien Macdonald. Одеяние имело длину макси, однако это не сделало его скромным. В платье виднелась соблазнительная фигура Кендалл Дженнер, а при вспышке фотокамер на снимках четко была видна обнаженная грудь модели и аппетитные ягодицы в стрингах.

Кендалл Дженнер в Лондоне / Getty Images

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Судя по фото знаменитость не комплексовала, а наоборот позволяла фотографам сделать фотографии со всех возможных ракурсов.

Модель Кендалл Дженнер засветила гулую грудь / Getty Images

Кендалл Дженнер надела "голое" платье / Getty Images

Кендалл Дженнер выбрала сексапильную одежду / Getty Images

Сексапильная Кендалл Дженнер / Getty Images

ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
ТСН ТСН  ·  11.12.18, 18:23 Супермодель не стесняется демонстрировать свое обнаженное тело.
Facenews Facenews  ·  11.12.18, 19:30 На этой неделе в Лондоне состоялась церемония вручения знаменитой британской премии The Fashion Awards 2018. Среди многочисленных гостей церемонии невозможно было не заметить одну из самых сдержанных…
Телеграф Телеграф  ·  11.12.18, 20:11 23-летняя американская супермодель, участница телевизионного реалити-шоу "Семейство Кардашян" Кендалл Дженнер всегда могла похвастаться подтянутой фигурой.
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