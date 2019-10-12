  1. Главная
  2. Новости
  3. Общество
  4. Кениец побил собственный мировой рекорд в марафонском забеге
Общество
Корреспондент.net Корреспондент.net · · Обновлено в 16:23
· Видео · Результат
Кениец побил собственный мировой рекорд в марафонском забеге

Кениец побил собственный мировой рекорд в марафонском забеге (5 новостей и 1 видео)

«В Вене Элиуд Кипчоге преодолел дистанцию за 1 час 59 минут и 40 секунд»

Олимпийский чемпион 2016 года кениец Элиуд Кипчоге побил мировой рекорд, пробежав марафон (42,2 км) с результатом 1 час 59 минут 40,2 секунды. Такой результат 34-летний атлет показал в субботу, 12 октября, в Вене, сообщает The Guardian.

Кенийскому спортсмену на дистанции помогали несколько десятков пейсмейкеров (бегуны, лидирующие и задающие темп в течение определенного отрезка дистанции). Однако, рекорд не может быть ратифицирован, поскольку мероприятие проводилось не под эгидой Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF).

Официальный мировой рекорд принадлежит также Кипчоге - 2 часа 1 минута 39 секунд, и был установлен на Берлинском марафоне в прошлом году.

Кениец стал первым легкоатлетом в истории, сумевшим преодолеть марафонскую дистанцию менее чем за два часа.

Украинские звезды гадают, кто такой Захар Беркут, и давно не держали деньги…
Украинские звезды гадают, кто такой Захар Беркут, и давно не держали деньги…

Кипчоге также является серебряным (2008) и бронзовым (2004) призером Олимпийских игр на дистанции 5000 м, победителем (2003) и серебряным (2007) призером чемпионатов мира на дистанции 5000 м, бронзовым призером чемпионата мира 2006 года в помещении на дистанции 3000 м.

Ранее сообщалось, что легкоатлетка сломала ногу, но доползла до финиша. На четвереньках девушка преодолела 180 метров.

Обновлено в 14:48 В Вене Элиуд Кипчоге преодолел дистанцию за 1 час 59 минут и 40 секунд.

Обновлено в 16:23 TWITTEROctober 12, 2019 В настоящее мировой рекорд, принадлежащий Кипчоге, составляет 2:01.39, был установлен на Берлинском марафоне в 2018 году.

ФОТО К НОВОСТИ: «Кениец побил собственный мировой рекорд в марафонском забеге»
Фото Кениец установил мировой рекорд пробежав марафон меньше чем за 2 часа
Фото Кениец пробежал 42 км меньше, чем за два часа
Фото Кениец Кипчоге установил новый мировой рекорд в марафонском беге
ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Joinfo Joinfo  ·  12.10.19, 13:09 Сбылась мечта кенийского бегуна по имени Элиуд Кипчоге. После неудачной попытки спортсмену удалось преодолеть расстояние, побить свой же рекорд и войти в историю!
MIGnews MIGnews  ·  12.10.19, 13:39 Олимпийский чемпион 2016 года кениец Элиуд Кипчоге поставил новый мировой рекорд, пробежав марафон за 1 час 59 минут 40,2 секунды.
Комсомольская правда Комсомольская правда  ·  12.10.19, 14:48 В Вене Элиуд Кипчоге преодолел дистанцию за 1 час 59 минут и 40 секунд.
Сегодня Сегодня  ·  12.10.19, 16:23 Кенийский бегун Элиуд Кипчоге вошел в историю как первый человек, который пробежал марафон меньше, чем за два часа. Ранее мы писали, что россиянка, оставившая украинку Магучих без "золота" ЧМ, пошла войной…
ПОСЛЕДНЕЕ ИЗ РУБРИКИ «Общество»
Дочь Заворотнюк сделала официальное заявление

Дочь Заворотнюк сделала официальное заявление
Администратора гостиницы &quot;Токио Стар&quot; взяли под домашний арест

Администратора гостиницы "Токио Стар" взяли под домашний арест
Генштаб усилил боеготовность воинских частей к праздникам

Генштаб усилил боеготовность воинских частей к праздникам
Элладская церковь признала ПЦУ

Элладская церковь признала ПЦУ
В США от рака мозга умер номинант на &quot;Оскар&quot; и актер из &quot;Твин Пикс&quot;

В США от рака мозга умер номинант на "Оскар" и…
Кениец побил собственный мировой рекорд в марафонском забеге

Кениец побил собственный мировой рекорд в марафонском забеге
«Самый сильный за 60 лет»: в Японии ожидают супертайфун

«Самый сильный за 60 лет»: в Японии ожидают супертайфун
12 октября: какой православный праздник, приметы дня и что нельзя делать

12 октября: какой православный праздник, приметы дня и что нельзя…
ВАМ ЭТО БУДЕТ ИНТЕРЕСНО
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
В Гонконге демонстранты забросали станцию метро коктейлями Молотова

В Гонконге демонстранты забросали станцию метро коктейлями Молотова
Британец вышел проветриться после вечеринки и ушел во Францию

Британец вышел проветриться после вечеринки и ушел во Францию
Восстановленный в должности глава КС Шевчук обещает изменения

Восстановленный в должности глава КС Шевчук обещает изменения
Украинка Марта Костюк с победы стартовала на турнире в Люксембурге

Украинка Марта Костюк с победы стартовала на турнире в Люксембурге
Два человека пострадали в ДТП на Салтовском шоссе

Два человека пострадали в ДТП на Салтовском шоссе
Питание будущей мамочки: какие продукты стоит включить в рацион

Питание будущей мамочки: какие продукты стоит включить в рацион
Дания обыграла Швейцарию в рамках отбора Евро-2020

Дания обыграла Швейцарию в рамках отбора Евро-2020
На Херсонщине брат задушил брата из-за мобильного телефона бабушки

На Херсонщине брат задушил брата из-за мобильного телефона бабушки
Обработано новостей за сегодня: 2017
Сайт работает в тестовом режиме. Свои предложения и замечания присылайте на gottstat@gmail.com
Разделы сайта
Главные новости дня | Рейтинг депутатов Верховной рады | Рейтинг мэров | Рейтинг губернаторов | Обещания Президента Порошенко | Электронные петиции в Украине | Теги
© 2017 «Gottstat.com». Все права защищены.
Использование любых материалов, размещённых на сайте, разрешается при условии ссылки на Gottstat.com.