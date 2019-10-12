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Кениец побил собственный мировой рекорд в марафонском забеге (5 новостей и 1 видео) «В Вене Элиуд Кипчоге преодолел дистанцию за 1 час 59 минут и 40 секунд»

Олимпийский чемпион 2016 года кениец Элиуд Кипчоге побил мировой рекорд, пробежав марафон (42,2 км) с результатом 1 час 59 минут 40,2 секунды. Такой результат 34-летний атлет показал в субботу, 12 октября, в Вене, сообщает The Guardian.

Кенийскому спортсмену на дистанции помогали несколько десятков пейсмейкеров (бегуны, лидирующие и задающие темп в течение определенного отрезка дистанции). Однако, рекорд не может быть ратифицирован, поскольку мероприятие проводилось не под эгидой Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF).

Официальный мировой рекорд принадлежит также Кипчоге - 2 часа 1 минута 39 секунд, и был установлен на Берлинском марафоне в прошлом году.

Кениец стал первым легкоатлетом в истории, сумевшим преодолеть марафонскую дистанцию менее чем за два часа.

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Кипчоге также является серебряным (2008) и бронзовым (2004) призером Олимпийских игр на дистанции 5000 м, победителем (2003) и серебряным (2007) призером чемпионатов мира на дистанции 5000 м, бронзовым призером чемпионата мира 2006 года в помещении на дистанции 3000 м.

Ранее сообщалось, что легкоатлетка сломала ногу, но доползла до финиша. На четвереньках девушка преодолела 180 метров.

Обновлено в 14:48 В Вене Элиуд Кипчоге преодолел дистанцию за 1 час 59 минут и 40 секунд.

Обновлено в 16:23 TWITTEROctober 12, 2019 В настоящее мировой рекорд, принадлежащий Кипчоге, составляет 2:01.39, был установлен на Берлинском марафоне в 2018 году.