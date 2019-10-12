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Фокус Фокус · · Обновлено в 18:25
Кениец впервые пробежал марафон менее, чем за два часа

Кениец впервые пробежал марафон менее, чем за два часа (12 новостей)

«Элиуд Кипчоге выиграл забег в Вене»

В субботу, 12 октября, кенийский бегун Элиуд Кипчоге стал первым человеком, который пробежал марафонскую дистанцию менее чем за два часа – за рекордные 1 час 59 минут и 40,2 секунды. Об этом сообщает Русская служба BBC. Кипчоге, который еще до сегодняшнего забега в Вене сравнил новый рекорд с высадкой на Луне, заявил, что его достижение является крупнейшим событием в легкой атлетике после того как Роджер Баннистер установил в 1954 году свой рекорд, пробежав менее чем за 4 минуты одну милю (1609 метров). Все предыдущие рекорды на этой дистанции также принадлежат кенийцу. 6 мая 2017 года Кипчоге пробежал марафонскую дистанцию в итальянском Монце за 2:00:25. Но в качестве официальных рекордов засчитываются результаты забегов только на открытых соревнованиях. Поэтому рекорды, установленные в Италии и Австрии, официально зарегистрированы не будут. Однако официальный мировой рекорд также принадлежит Кипчоге. 16 сентября на Берлинском марафоне 42,2 км он пробежал за 2:01.39 Забег в Вене состоялся в рамках проекта Ineos 1:59 Challenge, который финансируется британским бизнесменом, владельцем нефтехимической компании Ineos Джимом Рэтклиффом. Забег в Монце в мае 2017 года проводился в рамках проекта Breaking2, спонсором которого выступила американская компания Nike. Марафон в Вене, как и забег в Италии, не входит в программу IAAF и был организован исключительно для того, чтобы цель – 42,2 км за 1:59 – была достигнута. Поэтому Кипчоге бежал по специально подготовленной трассе – 4,4 раза по кругу 9,6 км. Место и время для проведения забега выбирали очень тщательно, исходя из того, что все условия должны быть максимально благоприятными. При выборе места для проведения марафона учитывалось расположение над уровнем моря (Вена расположена на 165 метрах над уровнем моря), минимальная разница в часовых поясах с тренировочным лагерем Кипчоге в Кении (с Веной – час разницы), также организаторы забега искали максимально плоскую трассу без резких поворотов и с хорошим покрытием. Кроме того, погодные условия, по словам организаторов, должны были быть идеальными: ни жаркая погода, ни холод для такого забега не подходят. Идеальной погодой, со слов организаторов, является температура в районе 10 градусов по Цельсию и низкая влажность. Именно такая погода наблюдалась в субботу утром в Вене. Как ранее сообщал Фокус: В августе в Великобритании велосипедист Нил Кэмпбелл установил новый мировой рекорд, разогнавшись на велосипеде до 280 км/ч. Теннисистка Татьяна Воротилин первой в Украине пробежала марафон на протезе, который ей установили после ДТП в Таиланде. 42,195 км она пробежала за 5 часов 22 минуты.

Обновлено в 17:22 Видео своего финиша Кипчоге прокомментировал: "История".

Обновлено в 18:25 Он преодолел дистанцию меньше, чем за два часа.

ФОТО К НОВОСТИ: «Кениец впервые пробежал марафон менее, чем за два часа»
Фото Кениец впервые пробежал марафон менее, чем за два часа
Фото Кениец первый в мире человек, пробежавший марафон менее чем за 2 часа (Видео)
Фото Кенийский легкоатлет пробежал марафон за рекордное время
Фото Кенийский бегун первым в истории пробежал марафон быстрее двух часов
Фото Рекордный забег: впервые в истории человек пробежал марафон менее чем за два часа
Фото Кениец Кипчоге впервые в истории пробежал марафон быстрее двух часов
Фото Кенийский бегун установил невероятный мировой рекорд в марафоне
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Sport.ua Sport.ua  ·  12.10.19, 12:00 Элиуд Кипчоге выиграл забег в Вене
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Канал 112 Канал 112  ·  12.10.19, 12:52 Кенийский бегун Элиуд Кипчоге пробежал марафон (42 км 195 м) менее чем за два часа. Он стал первым, кто за такое время преодолел столь длинную дистанцию. Об этом сообщает ВВС.  Элиуд Кипчоге участвовал…
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Gazeta.ua Gazeta.ua  ·  12.10.19, 13:52 Кенийский легкоатлет, олимпийский чемпион Элиуд Кипчоге впервые в истории преодолел марафонскую дистанцию ​​менее чем за 2 часа. В Вене он пробежал 42,2 км в час, 59 минут и 40 секунд, передает "Главком".…
Facenews Facenews  ·  12.10.19, 14:40 Олимпийский чемпион 2016 года кениец Элиуд Кипчоге пробежал марафон быстрее мирового рекорда. 34-летний атлет в субботу в Вене финишировал с результатом 1 час 59 минут 40,2 секунды. Рекорд не может быть…
РБК Украина РБК Украина  ·  12.10.19, 15:44 Кенийский бегун Элиуд Кипчоге стал первым человеком, пробежавшим марафон быстрее двух часов. В частности, спортсмен в Вене 12 октября преодолел дистанцию ​​в 42 км 195 м за 1 час 59 минут и 40,2 секунды,…
ЛIГАБiзнесIнформ ЛIГАБiзнесIнформ  ·  12.10.19, 15:45 Сегодня, 12 октября, впервые в истории человек смог пробежать марафонскую дистанцию ​​(42,195 км) за время меньшее, чем 2 часа. Кениец Элиуд Кипчоге во время забега утром в Вене преодолел марафон за рекордные…
Новости ONLINE.UA Новости ONLINE.UA  ·  12.10.19, 16:44 Кенийский спортсмен Элиуд Кипчоге стал первым человеком в истории, которому удалось пробежать марафонскую дистанцию менее чем за 2 часа. Мировой рекорд был...
Гордон Гордон  ·  12.10.19, 17:22 Результат кенийца Элиуда Кипчоге, пробежавшего марафон за один час 59 минут и 40 секунд, не будет признан мировым рекордом, потому что соревнования, в которых он участвовал, не были официальными.12 октября…
ТСН ТСН  ·  12.10.19, 18:25 Он преодолел дистанцию меньше, чем за два часа.
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