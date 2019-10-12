Кениец впервые пробежал марафон менее, чем за два часа

В субботу, 12 октября, кенийский бегун Элиуд Кипчоге стал первым человеком, который пробежал марафонскую дистанцию менее чем за два часа – за рекордные 1 час 59 минут и 40,2 секунды. Об этом сообщает Русская служба BBC. Кипчоге, который еще до сегодняшнего забега в Вене сравнил новый рекорд с высадкой на Луне, заявил, что его достижение является крупнейшим событием в легкой атлетике после того как Роджер Баннистер установил в 1954 году свой рекорд, пробежав менее чем за 4 минуты одну милю (1609 метров). Все предыдущие рекорды на этой дистанции также принадлежат кенийцу. 6 мая 2017 года Кипчоге пробежал марафонскую дистанцию в итальянском Монце за 2:00:25. Но в качестве официальных рекордов засчитываются результаты забегов только на открытых соревнованиях. Поэтому рекорды, установленные в Италии и Австрии, официально зарегистрированы не будут. Однако официальный мировой рекорд также принадлежит Кипчоге. 16 сентября на Берлинском марафоне 42,2 км он пробежал за 2:01.39 Забег в Вене состоялся в рамках проекта Ineos 1:59 Challenge, который финансируется британским бизнесменом, владельцем нефтехимической компании Ineos Джимом Рэтклиффом. Забег в Монце в мае 2017 года проводился в рамках проекта Breaking2, спонсором которого выступила американская компания Nike. Марафон в Вене, как и забег в Италии, не входит в программу IAAF и был организован исключительно для того, чтобы цель – 42,2 км за 1:59 – была достигнута. Поэтому Кипчоге бежал по специально подготовленной трассе – 4,4 раза по кругу 9,6 км. Место и время для проведения забега выбирали очень тщательно, исходя из того, что все условия должны быть максимально благоприятными. При выборе места для проведения марафона учитывалось расположение над уровнем моря (Вена расположена на 165 метрах над уровнем моря), минимальная разница в часовых поясах с тренировочным лагерем Кипчоге в Кении (с Веной – час разницы), также организаторы забега искали максимально плоскую трассу без резких поворотов и с хорошим покрытием. Кроме того, погодные условия, по словам организаторов, должны были быть идеальными: ни жаркая погода, ни холод для такого забега не подходят. Идеальной погодой, со слов организаторов, является температура в районе 10 градусов по Цельсию и низкая влажность. Именно такая погода наблюдалась в субботу утром в Вене. Как ранее сообщал Фокус: В августе в Великобритании велосипедист Нил Кэмпбелл установил новый мировой рекорд, разогнавшись на велосипеде до 280 км/ч. Теннисистка Татьяна Воротилин первой в Украине пробежала марафон на протезе, который ей установили после ДТП в Таиланде. 42,195 км она пробежала за 5 часов 22 минуты.

Обновлено в 17:22 Видео своего финиша Кипчоге прокомментировал: "История".

Обновлено в 18:25 Он преодолел дистанцию меньше, чем за два часа.