Кенсингтонский дворец опубликовал фото принцессы Шарлотты в честь ее дня рождения (6 новостей) «Шарлотта родилась 2 мая 2015 года в больнице Сент-Мэри в лондонском районе Паддингтон. Сегодня ей исполняется 4 года»

Принцесса Шарлотта сегодня, 2 мая, празднует свой четвертый день рождения. Малышка появилась на свет в 08:34 по местному времени с весом 3,713 кг в госпитале Святой Марии, где родились ее брат, принц Джордж, отец принц Уильям и дядя принц Гарри. Принцесса стала четвертой в очереди на престол. Девочку назвали Шарлоттой Елизаветой Дианой, она получила титул Ее королевское высочество принцесса Шарлотта Кембриджская.

В честь дня рождения Кенсингтонский дворец опубликовал новые фото принцессы Шарлотты, по традиции сделанные ее мамой Кейт Миддлтон в Анмер-холле.

На снимках именинница, которая в сентябре уже отправится в школу, выглядит заметно повзрослевшей.

Принцесса Шарлотта (фото: instagram.com/kensingtonroyal)

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К слову, известно, что принцесса Шарлотта появилась на свет спустя два с половиной час после поступления Кейт Миддлтон в больницу. Роды у герцогини принмали две акушерки 44-летняя Арона Ахмед и профессор акушерства из Королевского колледжа здравоохранения 51-летняя Джеки Данкли-Бент.

Источники в госпитале Святой Марии поделились с журналистами, что схватки у Кейт начались еще дома, за несколько часов до того, как она приехала в клинику. Роды были спонтанными и без стимуляции, поскольку герцогиня Кембриджская сторонница естественного процесса.

Принцесса Шарлотта вскоре после рождения (фото: instagram.com/kensingtonroyal)

Принцесса Шарлотта растет билингвом - она успешно осваивает испанский язык благодаря няне Марие Терезе Туррион, уроженке Испании, которая иногда разговаривает с Джорджем и Шарлоттой на своем родном языке.

Девочка также проявляет интерес к книгам и теннису, любит танцевать.