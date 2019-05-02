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Кенсингтонский дворец опубликовал фото принцессы Шарлотты в честь ее дня рождения

Кенсингтонский дворец опубликовал фото принцессы Шарлотты в честь ее дня рождения (6 новостей)

«Шарлотта родилась 2 мая 2015 года в больнице Сент-Мэри в лондонском районе Паддингтон. Сегодня ей исполняется 4 года»

Принцесса Шарлотта сегодня, 2 мая, празднует свой четвертый день рождения. Малышка появилась на свет в 08:34 по местному времени с весом 3,713 кг в госпитале Святой Марии, где родились ее брат, принц Джордж, отец принц Уильям и дядя принц Гарри. Принцесса стала четвертой в очереди на престол. Девочку назвали Шарлоттой Елизаветой Дианой, она получила титул Ее королевское высочество принцесса Шарлотта Кембриджская.

В честь дня рождения Кенсингтонский дворец опубликовал новые фото принцессы Шарлотты, по традиции сделанные ее мамой Кейт Миддлтон в Анмер-холле.

На снимках именинница, которая в сентябре уже отправится в школу, выглядит заметно повзрослевшей.

Принцесса Шарлотта (фото: instagram.com/kensingtonroyal)

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К слову, известно, что принцесса Шарлотта появилась на свет спустя два с половиной час после поступления Кейт Миддлтон в больницу. Роды у герцогини принмали две акушерки 44-летняя Арона Ахмед и профессор акушерства из Королевского колледжа здравоохранения 51-летняя Джеки Данкли-Бент.

Источники в госпитале Святой Марии поделились с журналистами, что схватки у Кейт начались еще дома, за несколько часов до того, как она приехала в клинику. Роды были спонтанными и без стимуляции, поскольку герцогиня Кембриджская сторонница естественного процесса.

Принцесса Шарлотта вскоре после рождения (фото: instagram.com/kensingtonroyal)

Принцесса Шарлотта растет билингвом - она успешно осваивает испанский язык благодаря няне Марие Терезе Туррион, уроженке Испании, которая иногда разговаривает с Джорджем и Шарлоттой на своем родном языке.

Девочка также проявляет интерес к книгам и теннису, любит танцевать.

ФОТО К НОВОСТИ: «Кенсингтонский дворец опубликовал фото принцессы Шарлотты в честь ее дня рождения»
Фото Кенсингтонский дворец опубликовал фото принцессы Шарлотты в честь ее дня рождения
Фото Принцессе Шарлотте четыре: яркие фото именинницы
Фото Принцессе Шарлотте - 4: королевская семья показала новые фото
Фото Кенсингтонский дворец опубликовал новые фото принцессы Шарлотты
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Униан Униан  ·  02.05.19, 10:33 Шарлотта родилась 2 мая 2015 года в больнице Сент-Мэри в лондонском районе Паддингтон. Сегодня ей исполняется 4 года.
Телеканал 24 Телеканал 24  ·  02.05.19, 10:41 Герцоги Кембриджские не прекращают праздновать. Сегодня, 2 мая, их дочь принцесса Шарлотта отмечает свое 4-летие. По случаю ее дня рождения на официальной странице членов королевской семьи появились новые…
Gazeta.ua Gazeta.ua  ·  02.05.19, 12:23 Сегодня свой четвертый день рождения празднует принцесса Кембриджская Шарлотта. На официальной странице Кенсингтонского дворца в Instagram опубликовали новые снимки девочки. Уже традиционно их сделала…
Гордон Гордон  ·  02.05.19, 14:19 Принцессе Шарлотте, которая занимает четвертое место в очереди на британский престол, исполнилось четыре года. Ее мать, герцогиня Кейт, сделала несколько снимков именинницы.2 мая британской принцессе…
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Facenews Facenews  ·  02.05.19, 14:32 Принцесса Шарлотта похожа на королеву?Кенсингтонский дворец опубликовал фотографии 1 мая, в преддверии четвертого дня рождения принцессы Шарлотты, и королевские поклонники уже вовсю болтают о том на кого…
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