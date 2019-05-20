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Капитал Капитал · · Обновлено в 18:48
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Кернес и Труханов могут создать совместную партию для участия в парламентских выборах - СМИ

Кернес и Труханов могут создать совместную партию для участия в парламентских выборах - СМИ (16 новостей)

«Партия Возрождения объединяется вместе с партией городского головы Одессы Геннадия Труханова Доверяй делам и частью партии Наш край»

Городские главы Харькова и Одессы Геннадий Кернес и Геннадий Труханов договорились о создании совместной партии для участия в парламентских выборах. Финальные переговоры состоялись несколько дней тому назад. Об этом Lb.ua стало известно из собственных источников. По имеющейся информации, речь идёт о формировании условной «партии мэров»" с прицелом на электорат юго-востока. Задача — участие в парламентских выборах. Предполагается, что избирательный список возглавит Кернес. Возможно, формальной базой объединения станет партия Геннадия Труханова «Доверяй делам» (для соблюдения требования Минюста о длительности регистрации политсил, намеревающихся участвовать в выборах). Интересно, что по данным Lb.ua союзники рассчитывают на информационную поддержку холдинга «1+1». «Я подтверждаю, что переговоры были. И не только с Трухановым. Но конкретики пока нет. На данном этапе речь о том, что объединяются мэры, а технические детали уточним позже», — сказал Геннадий Кернес в телефонном разговоре с Lb.ua. В свою очередь Геннадий Труханов эти сведения также подтвердил, отметив: «Мы с Кернесом знаем друг друга давно, а муниципальные депутаты наших городов имеют множество совместных проектов, тесно сотрудничают. Абсолютно закономерно, что, опираясь на такую базу, мы задумались о том, чтобы дальше продвигать позитивы, наработанные в наших городах». Как известно, ранее в интервью Lb.ua Труханов довольно скептически комментировал идею «партии меров». Правда, тогда речь шла об Ассоциации городов Украины как фундаменте ее создания и Виталии Кличко как главном лоббисте. Сейчас он поясняет эту свою реплику тем, что Ассоциация городов — «структура, созданная сверху, тогда как мы говорим — и это очень важно — об объединении по инициативе снизу». По мнению Труханова, краткие сроки досрочной избирательной кампании не являются помехой для успеха проекта, поскольку «в наших городах у нас очень высокие рейтинги и время на раскрутку не требуется». Относительно всего остального он сообщил, что проект в стадии обсуждения и с конкретикой пока не определились.

Обновлено в 18:48 Сопредседатель "Видродження" отметил, что съезд объединенной политической силы состоится до конца мая.

ФОТО К НОВОСТИ: «Кернес и Труханов могут создать совместную партию для участия в парламентских выборах - СМИ»
Фото Кернес и Труханов создают партию - СМИ
Фото Кернес и Труханов могут создать совместную партию для участия в парламентских выборах - СМИ
Фото Кернес и Труханов создают партию мэров на базе «Видродження»: о новом проекте объявят до конца мая
Фото Кернес и Труханов создают партию – СМИ
Фото Одесский мэр Труханов собирается в Верховную Раду, - СМИ
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Gazeta.ua Gazeta.ua  ·  20.05.19, 14:42 Городские главы Харькова и Одессы Геннадий Кернес и Геннадий Труханов договорились о создании совместной партии для участия в парламентских выборах. Финальные переговоры состоялись несколько дней тому…
Эспресо.TV Эспресо.TV  ·  20.05.19, 15:05 Міські голови Харкова і Одеси Геннадій Кернес і Геннадій Труханов домовилися про створення спільної партії для участі в парламентських виборах
Гордон Гордон  ·  20.05.19, 15:14 Мэр Харькова Геннадий Кернес и городской голова Одессы Геннадий Труханов договорились о создании партии для участия в парламентских выборах, финальные переговоры состоялись несколько дней назад, сообщает…
Униан Униан  ·  20.05.19, 15:33 Геннадий Кернес / фото УНИАН Мэр Харькова Геннадий Кернес и глава Одессы Геннадий Труханов создают совместную партию для участия в парламентских выборах. Ее создадут на базе партии «Видродження»....
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
5 канал 5 канал  ·  20.05.19, 15:36 Міський голова Харкова Геннадій Кернес і міський голова Одеси Геннадій Труханов домовилися про створення спільної партії для участі в парламентських виборах. Фінальні переговори відбулися кілька днів…
Украинская правда Украинская правда  ·  20.05.19, 15:48 Партия "Возрождения" объединяется вместе с партией городского головы Одессы Геннадия Труханова "Доверяй делам" и частью партии "Наш край".
ЛIГАБiзнесIнформ ЛIГАБiзнесIнформ  ·  20.05.19, 16:05 Мэр Харькова Геннадий Кернес и мэр Одессы Геннадий Труханов договорились о создании совместной партии для участия в парламентских выборах. Об этом LIGA.net сообщили собственные источники.Новую политсилу…
iPress iPress  ·  20.05.19, 16:08 Міські голови Харкова і Одеси Геннадій Кернес і Геннадій Труханов домовилися про створення спільної партії для участі в парламентських виборах.
Корреспондент.net Корреспондент.net  ·  20.05.19, 16:59 Городской голова Харькова Геннадий Кернес и мэр Одессы Геннадий Труханов договорились о создании совместной партии для участия в парламентских выборах. Финальные переговоры состоялись несколько дней тому…
Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  20.05.19, 17:06 Мэры Харькова и Одессы Геннадий Кернес и Геннадий Труханов договорились о создании совместной партии для участия в парламентских выборах. Финальные переговоры состоялись несколько дней назад.
048.ua 048.ua  ·  20.05.19, 17:12 Партия "Возрождение" планирует объединиться с партией мэра Одессы Геннадия Труханова "Доверяй делам" и частью партии "Наш край". Об этом сообщает "УП", ссылаясь…
УНН УНН  ·  20.05.19, 17:47 Городской глава Харькова Геннадий Кернес и городской глава Одессы Геннадий Труханов намерены повести в Верховную Раду Украины новую партию. Об этом Кернес написал в Facebook."Да, подтверждаю: мы с мэром…
Gazeta.ua Gazeta.ua  ·  20.05.19, 18:48 Партии "Доверяй делам" Геннадия Труханова, "Видродження", часть представителей партии "Наш край" и народных депутатов группы "Воля народа" объединяются в единую политическую силу для участия в парламентских…
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