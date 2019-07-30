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Канал 112 Канал 112 · · Обновлено в 13:07
· Суд · Песня
Кэти Перри признали виновной в плагиате

Кэти Перри признали виновной в плагиате (4 новости и 1 видео)

«Певицу обвинили в заимствовании ритма песни Dark Horse»

В США суд присяжных, состоящий из девяти человек, признал плагиатом песню Dark Horse американской певицы Кэти Перри. Об этом сообщает Associated Press.

Сингл Dark Horse из альбома Prism вышел в 2013 году. Спустя год христианский рэпер Маркус Грей с двумя соавторами подали против Кэти Перри иск о плагиате. Они заявили, что композиция копирует трек Грея Joyful Noise, который тот записал в 2009 году под псевдонимом Flame.

Кэти Перри и соавторы Dark Horse на заседаниях отрицали, что слышали ранее Joyful Noise или другую христианскую музыку Грея. Тем не менее присяжные признали Кэти Перри виновной в плагиате. Теперь дело переходит к этапу наказания, где суд решит, сколько Перри и другие обвиняемые должны за нарушение авторских прав.

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Как сообщалось ранее, во время суда с Кэти Перри умерла пожилая монахиня.

Обновлено в 13:07

ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
MIGnews MIGnews  ·  30.07.19, 10:37 Суд признал виновной Кэти Перри в нарушении авторских прав в ее песне "Dark Horse", которая вышла в 2013 году.
Зеркало Недели Зеркало Недели  ·  30.07.19, 11:20 Певицу обвинили в заимствовании ритма песни Dark Horse.
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