Кэти Перри признали виновной в плагиате (4 новости и 1 видео) «Певицу обвинили в заимствовании ритма песни Dark Horse»

В США суд присяжных, состоящий из девяти человек, признал плагиатом песню Dark Horse американской певицы Кэти Перри. Об этом сообщает Associated Press.

Сингл Dark Horse из альбома Prism вышел в 2013 году. Спустя год христианский рэпер Маркус Грей с двумя соавторами подали против Кэти Перри иск о плагиате. Они заявили, что композиция копирует трек Грея Joyful Noise, который тот записал в 2009 году под псевдонимом Flame.

Кэти Перри и соавторы Dark Horse на заседаниях отрицали, что слышали ранее Joyful Noise или другую христианскую музыку Грея. Тем не менее присяжные признали Кэти Перри виновной в плагиате. Теперь дело переходит к этапу наказания, где суд решит, сколько Перри и другие обвиняемые должны за нарушение авторских прав.

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Как сообщалось ранее, во время суда с Кэти Перри умерла пожилая монахиня.

Обновлено в 13:07