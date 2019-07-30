В США суд присяжных, состоящий из девяти человек, признал плагиатом песню Dark Horse американской певицы Кэти Перри. Об этом сообщает Associated Press.
Сингл Dark Horse из альбома Prism вышел в 2013 году. Спустя год христианский рэпер Маркус Грей с двумя соавторами подали против Кэти Перри иск о плагиате. Они заявили, что композиция копирует трек Грея Joyful Noise, который тот записал в 2009 году под псевдонимом Flame.
Кэти Перри и соавторы Dark Horse на заседаниях отрицали, что слышали ранее Joyful Noise или другую христианскую музыку Грея. Тем не менее присяжные признали Кэти Перри виновной в плагиате. Теперь дело переходит к этапу наказания, где суд решит, сколько Перри и другие обвиняемые должны за нарушение авторских прав.
Как сообщалось ранее, во время суда с Кэти Перри умерла пожилая монахиня.
Обновлено в 13:07