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Шоубиз
Gazeta.ua Gazeta.ua · · Обновлено в 16:22
Кэтрин Зета-Джонс засветилась в вышиванке от украинского бренда

Кэтрин Зета-Джонс засветилась в вышиванке от украинского бренда (6 новостей)

«Звезда в таком виде сходила на свидание с мужем»

Голливудская актриса 49-летняя Кэтрин Зета-Джонс засветилась в сети в украинской вышиванке.

В Instagram звезда выставила фото, на котором предстала в наряде от украинского дизайнера Юлии Магдич.

Кэтрин позировала с мужем Майклом Дугласом сидя за столиком в кафе.

Для свидания со второй половинкой Зета-Джонс выбрала белую вышиванку с красными вышитыми цветами и узорами, белую кепи и солнцезащитные очки.

Коломойский в интервью российскому агентству РБК: С основной задачей Порошенко…
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Поклонники засыпали звезду комплиментами по поводу ее стильного образа.

"Прекрасная пара", "Кэтрин, вы такая стильная", "вам так идет этот наряд", "ты - вдохновение", "идеальная пара"

Актриса Кэтрин Зета-Джонс раскрыла секрет своей красоты. Звезда заверила, что именно аргановое масло помогает ей оставаться неповторимой.

Обновлено в 16:10 Эффектное фото в вышиванке Кэтрин Зета-Джонс опубликовала на своей странице в Instagram. Звезда показала, как проводит время летом с мужем Майклом Дугласом.

Обновлено в 16:22 Звезда в таком виде сходила на свидание с мужем.

ФОТО К НОВОСТИ: «Кэтрин Зета-Джонс засветилась в вышиванке от украинского бренда»
Фото Голливудская звезда Кэтрин Зета-Джонс засветилась в вышиванке от украинского бренда
Фото Кэтрин Зета-Джонс засветилась в вышиванке от украинского бренда
Фото Голливудская актриса Кэтрин Зета-Джонс выгуляла вышиванку украинского дизайнера: фото/Кинодива надела вышиванку Юлии Магдыч
Фото Кэтрин Зета-Джонс похвасталась модным look'ом в украинской вышиванке
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Апостроф Апостроф  ·  06.08.19, 13:50 Британская актриса Кэтрин Зета-Джонс - из тех звезд, кто испытывает привязанность к нарядам украинских дизайнеров. 49-летняя голливудская красавица неоднократно показывала в сети, как носит вышитые сорочки…
Телеканал 24 Телеканал 24  ·  06.08.19, 16:10 Украинская вышиванка уже нашла себе место в гардеробах многих мировых знаменитостей, а некоторые действительно полюбили украинский тренд, часто надевают яркий наряд на различные мероприятия. К примеру,…
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ТСН ТСН  ·  06.08.19, 16:22 Звезда в таком виде сходила на свидание с мужем.
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