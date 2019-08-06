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Кэтрин Зета-Джонс засветилась в вышиванке от украинского бренда (6 новостей) «Звезда в таком виде сходила на свидание с мужем»

Голливудская актриса 49-летняя Кэтрин Зета-Джонс засветилась в сети в украинской вышиванке.

В Instagram звезда выставила фото, на котором предстала в наряде от украинского дизайнера Юлии Магдич.

Кэтрин позировала с мужем Майклом Дугласом сидя за столиком в кафе.

Для свидания со второй половинкой Зета-Джонс выбрала белую вышиванку с красными вышитыми цветами и узорами, белую кепи и солнцезащитные очки.

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Поклонники засыпали звезду комплиментами по поводу ее стильного образа.

"Прекрасная пара", "Кэтрин, вы такая стильная", "вам так идет этот наряд", "ты - вдохновение", "идеальная пара"

Актриса Кэтрин Зета-Джонс раскрыла секрет своей красоты. Звезда заверила, что именно аргановое масло помогает ей оставаться неповторимой.

Обновлено в 16:10 Эффектное фото в вышиванке Кэтрин Зета-Джонс опубликовала на своей странице в Instagram. Звезда показала, как проводит время летом с мужем Майклом Дугласом.

Обновлено в 16:22 Звезда в таком виде сходила на свидание с мужем.