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Телеканал 24 Телеканал 24 · · Обновлено в 13:35
· Театр · Американский актер
Кевин Спейси сделал первую за год запись в социальных сетях

Кевин Спейси сделал первую за год запись в социальных сетях (6 новостей)

«Скандальный актер снова выпустил рождественский ролик»

60-летний американский актер театра и кино опубликовал видео, на котором предстал в образе своего известного экранного персонажа телесериала "Карточный дом" Фрэнка Андервуда. В коротком ролике Кевин Спейси мотивировал своих сторонников преодолевать любую ложь только добротой и отметил, что 2019 год выдался для него неплохим.

Актерская карьера обладателя двух премий Оскар за лучшую мужскую роль потерпела крах после признаний нескольких жертв в сексуальном домогательстве. Громкие скандальные дела завершились в пользу Кевина Спейси, а звезда признал свою вину, публично извинился и даже отправился на лечение в специализированную клинику, чтобы избавиться от сексуальной зависимости.

Эти дела оставили темное пятно на его репутации, а раскаяние не спасло имидж. Его персонаж политик Фрэнк Андервуд из сериала "Карточный дом" погиб при невыясненных обстоятельствах, ведь создатели телесерилах отказались от сотрудничества с актером и даже вырезали эпизоды с ним из последнего сезона.

Так в приветственном рождественском ролике актер предстал в образе своего экранного героя Фрэнка Андервуда, сидя напротив камина. Кевин Спейси подчеркнул, что этот год стал для него хорошим, ведь он смог подлечиться и внести коррективы в свои жизненные ценности.

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В следующий раз, как кто-то сделает что-то неприятное вам, вы можете перейти в атаку, или придержать оружие. И сделать что-то неожиданное. Вы можете... убить их добротой, – заверил актер.

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Допис, поширений Kevin Spacey (@kevinspacey) 6 Бер 2016 р. о 6:02 PST

Видео было опубликовано на официальном канале звезды в ютубе в канун Рождества, 24 декабря, и получило название "KTWK" – сокращенно от "Kill Them with Kindness" ( "Убей их своей добротой").

Кевин Спейси – KTWK: смотрите видео онлайн

Это уже второе рождественское видео, выпущенное Спейси после того, как его обвинили в сексуальных домогательствах. В прошлом видео под названием "Let Me be Frank" ("Позвольте мне побыть Фрэнком/искренним" – игра слов) актер выпустил после начала судебного процесса над ним. Он также говорил в ролике от имени Фрэнка Андервуда, но многие сочли, что так актер прокомментировал предъявленные ему обвинения.

Смотрите видео с Кевином Спейси онлайн:

Обновлено в 13:35 "Вы же не думали, что я упущу возможность поздравить вас с Рождеством, правда? Это был довольно хороший год, и я рад, что мне удалось восстановить здоровье. В свете этого я произвел некоторые изменения в своей жизни и хотел бы пригласить…

Обновлено в 13:35 https://youtu.be/WCuuKhjLB0Q

ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Комсомольская правда Комсомольская правда  ·  25.12.19, 09:03 Как и в прошлое Рождество, актер записал видео в образе Фрэнка Андервуда.
ТСН ТСН  ·  25.12.19, 11:43 Скандальный актер снова выпустил рождественский ролик.
Капитал Капитал  ·  25.12.19, 12:02 Американский актер Кевин Спейси разместил на своей странице в YouTube видеообращение с рождественским поздравлением от лица своего героя в телесериале «Карточный домик»…
Интернет-газета "Вести" Интернет-газета "Вести"  ·  25.12.19, 13:35 Голливудский актер Кевин Спейси, обвиненный в сексуальных домогательствах, записал очередное видеообращение, вновь представ перед своими поклонниками в образе президента США Фрэнка Андервуда из сериала…
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Интернет-газета "Вести" Интернет-газета "Вести"  ·  25.12.19, 13:35 Голливудский актер Кевин Спейси, обвиненный в сексуальных домогательствах, записал очередное видеообращение, вновь представ перед своими поклонниками в образе президента США Фрэнка Андервуда из сериала…
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