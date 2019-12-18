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Корреспондент.net Корреспондент.net · · Обновлено в 18:39
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Кейт Миддлон и принц Уильям на грани развода: появились доказательства

Кейт Миддлон и принц Уильям на грани развода: появились доказательства (7 новостей и 1 видео)

«Особенно умилил публику полуторагодовалый принц Луи»

Кейт Миддлтон сбросила руку своего супруга принца Уильяма, чем вызвала слухи о ссоре королевской пары. Момент попал на видео во время рождественской передачи A Berry Royal Christmas на ВВС.

На кадрах видно, как Принц Уильям и герцогиня Кембриджская разговаривают с ведущей передачи. В какой-то момент принц торкается до плеча супруги, а она резко его убрала.

Инцидент вызвал много шума и слухов. Одни предположили, что чета поссорилась. Другие отметили, что выражение лица герцогини не изменилось, значит она не испытывает негативных эмоций к супругу.

Третьи решили, что так Миддлтон решила "напомнить" Уильяму, что им нельзя публично проявлять чувства. Юзеры даже предположили, что герцогине стало щекотно от прикосновения.

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Пока никаких комментариев сами Миддлтон и Уильям не давали.

Ранее в СМИ появились слухи, что Кейт Миддлтон беременна в четвертый раз. Также Корреспондент писал о том, что сын Елизаветы II сложил монаршие обязанности из-за секс-скандала.

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Обновлено в 18:38 Герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон сбросила руку своего супруга принца Уильяма, чем вызвала слухи о ссоре королевской пары.

Обновлено в 18:39 18-месячный Принц Луи на новых фотографиях очаровал поклонников королевской семьи. Как сейчас выглядит сын Кейт Миддлтон и Принца Уильяма после того как его последний раз видели на параде в честь дня рождения королевы?

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Факты Факты  ·  18.12.19, 15:30 Особенно умилил публику полуторагодовалый принц Луи
Joinfo Joinfo  ·  18.12.19, 17:08 В Сеть попали новые фото троих детей Кейт Миддлтон и Принца Уильяма, которые вместе с родителями приехали на вечеринку к бабушке-королеве в Букингемский дворец. Наследники престола заметно подросли.
РБК Украина РБК Украина  ·  18.12.19, 17:35 Кейт Миддлтон и принц Уильям поучаствовали в записи рождественской программы на канале BBC. Чета Кембриджских в кулинарном шоу Мэри Берри приготовила традиционное британское рождественское угощение рулет-безе.…
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ВСЕ ИСТОЧНИКИ
MIGnews MIGnews  ·  18.12.19, 18:38 Герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон сбросила руку своего супруга принца Уильяма, чем вызвала слухи о ссоре королевской пары.
Joinfo Joinfo  ·  18.12.19, 18:39 18-месячный Принц Луи на новых фотографиях очаровал поклонников королевской семьи. Как сейчас выглядит сын Кейт Миддлтон и Принца Уильяма после того как его последний раз видели на параде в честь дня…
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