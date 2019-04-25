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Кейт Миддлтон и Принц Гарри неожиданно совершили совместный выход в свет

Кейт Миддлтон и Принц Гарри неожиданно совершили совместный выход в свет (4 новости)

«Компанию герцогини неожиданно составил принц Гарри, жена которого Меган Маркл на девятом месяце беременности»

День АНЗАК – национальный праздник, который отмечается 25 апреля в Австралии и Новой Зеландии в память о погибших в войнах австралийцах и новозеландцах. В честь такого события в Вестминстерском аббатстве также состоялась торжественная поминальная служба, которую посетили и члены королевской семьи. О том, что на мероприятии будет присутствовать Кейт Миддлтон, Кенсингтонский дворе объявил заранее. Ее муж – принц Уильям – в этот день отправился в Новую Зеландию, чтобы почтить воинов вместе с премьер-министромом страны – Джасиндой Ардерн.

А вот появление вместе с Кейт принца Гарри стало настоящим сюрпризом. Изначально он заявил, что был бы рад присутствовать, но, поскольку дата практически совпадает со сроком родов Маркл, ему придется воздержаться от поездок. К слову, появившись на событии, Гарри тем самым опроверг слухи о том, что Меган уже родила. 

Кейт Миддлтон и принц Гарри (фото: twitter.com/kensingtonroyal)

На службу пара прибыла в привычных для такого формата событий торжественных образах. И нужно признать, смотрелась весьма гармонично. Кейт для выхода выбрала голубое пальто одного из своих любимых брендов - Catherine Walker. Дополнили образ шляпка с перьями такого же оттенка, зеленые замшевые лодочки на тонком каблуке, клатч им в тон и темно-синие перчатки. Из украшений Кейт отдала предпочтение небольшой подвеске и серьгам с аквамаринами.

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Волосы герцогини были заплетены и уложены в низкую прическу. Принц Гарри надел классический темно-синий костюм, который дополнил галстук в черно-красную полоску и ордена. Была в их образах и общая деталь – брошь в виде красного мака, которую носят все члены королевской семьи в дань памяти павших воинов на различные мероприятия.

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К слову, напряжение в отношениях братьев, которое, как утверждают инсайдеры, началось уже давно, никак не отразилось на общении принца Гарри с Кейт. Они выглядели вполне довольными обществом друг друга, мило улыбались и перекидывались непринужденными фразами.

Обновлено в 19:10 Компанию герцогини неожиданно составил принц Гарри, жена которого Меган Маркл на девятом месяце беременности.

ФОТО К НОВОСТИ: «Кейт Миддлтон и Принц Гарри неожиданно совершили совместный выход в свет»
Фото Кейт Миддлтон и Принц Гарри неожиданно совершили совместный выход в свет
Фото Вот так сюрприз: Кейт Миддлтон и принц Гарри удивили совместным выходом
Фото Принц Гарри и Кейт Миддлтон посетили поминальную службу в Вестминстерском аббатстве
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Joinfo Joinfo  ·  25.04.19, 14:24 В последний момент стало известно, что Принц Гарри присоединится к Кейт Миддлтон, чтобы отметить День АНЗАК в Вестминстерском аббатстве. Впервые за долгое время жена Принца Уильяма и его брат появились…
Телеканал 24 Телеканал 24  ·  25.04.19, 16:05 Жена принца Уильяма Кейт Миддлтон посетила торжественную поминальную службу в Вестминстерском аббатстве в честь Дня АНЗАК (день памяти австралийцев и новозеландцев, погибших в войнах). Компанию герцогини…
Телеграф Телеграф  ·  25.04.19, 19:10 Компанию герцогини неожиданно составил принц Гарри, жена которого Меган Маркл на девятом месяце беременности.
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