Кейт Миддлтон и принц Уильям едут в королевский тур в Пакистан (5 новостей) «Охранять королевских особ будут в общей сложности более тысячи полицейских»

Кейт Миддлтон и Принц Уильям долго готовились к одному из самых сложных путешествий в своей жизни и жизни королевской семьи, и вот оно началось! Что ждет супругов в Пакистане, и какие меры по их охране предприняты?

Обновлено в 20:06 Охранять королевских особ будут в общей сложности более тысячи полицейских

Обновлено в 20:07 Кейт Миддлтон и Принц Уильям приземлились в Пакистане, начав 5-дневный королевский тур. Герцогиня Кембриджская вновь проявила "искусство стильной дипломатии", надев традиционный наряд азиатской страны.