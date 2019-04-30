Кейт Миддлтон получила особенный подарок от королевы Елизаветы (3 новости) «Для Кейт Миддлтон это не только большая честь, но и особый подарок, так как Елизавета II присвоила ей звание Дамы…»

Несколько дней назад Кейт Миддлтон и принц Уильям праздновали свою 8 годовщину после бракосочетания. По случаю их семейного праздника герцогиня Кембриджская получила необычный, но очень почетный подарок от королевы Елизаветы II.

Королева Елизавета II щедра на подарки и умеет преподносить их, как никто другой. К примеру, зная о любви Меган Маркл и принца Гарри к искусству, она подарила им на новоселье драгоценные картины из своей Королевской коллекции. Теперь получать почетные подарки пришло время и для жены принца Уильяма, Кейт Миддлтон.

На официальной странице королевской семьи в Twitter сообщили про престижный титул, который герцогиня Кембриджская получила после празднования восьмой годовщины после свадьбы. 37-летняя Кейт Миддлтон удостоилась звания Дамы Большого креста Королевского Викторианского ордена.

Объявление результатов может затянуться из-за праздников

Что интересно, получить такую награду можно только по личному желанию Елизаветы II. Никто, кроме Ее Величества, не имеет права распоряжаться назначениями этого титула.

В сети уже давно ходят слухи, что Кейт Миддлтон медленно, но уверенно готовится стать королевой Великобритании, о чем свидетельствует ее категорическое соблюдение королевских правил относительно появлений на публике, выбора нарядов, поведения и других деталей, которые создают ее образ. Назначение этого титула еще раз подчеркнуло хорошие отношения герцогини Кембриджской с Елизаветой II и другими членами королевской семьи, ведь не каждый из них удостоился получить такое звание.