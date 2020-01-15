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Кейт Миддлтон собственноручно приготовила молочный коктейль и продегустировала его

Кейт Миддлтон собственноручно приготовила молочный коктейль и продегустировала его (5 новостей)

«Герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон вновь удивила мир своим тонким чувством стиля»

Пока герцоги Сассекские согласовывают все вопросы с Елизаветой II о сложении своих обязанностей, их родственники принц Уильям и Кейт Миддлтон активно выполняют свою работу. 15 января супруги совершили официальную поездку в британский город Брэдфорд.

Безліч британських воюючих від заявок герцогов Сассекських живуть на двох країнах і не виконують свою роботу в складі королівської сім’ї. Надзвичайно, зважаючи на ситуацію, принц Уїльям і Кейт Миддлтон активно прийшли до своїх зобов'язань. 15 січня супруги здійснили перший офіційний вихід у 2020 році, відвідуючий місто Бредфорд.

Ограничиваются одними мероприятиями герцоги Кембриджские не стали, тому заплатилировали немало зустрічі. У приватності, представники дворця, за традиціями, устроїли беседу з молоденькою, щоб спровокувати досуг та можливість у місті. Для цього принца Уїльям і Кейт Миддлтон вибрали місцеву ратушу.

Также герцоги не обожнювали уважної благодійної організації Hidmat Center, який виявляє допомогу обещальним місцевим жителям. Там пара затрималася довше і навіть полакомілася молочними коктейлями. На очевидність - знання з місцевими соціальними проектами Better Start Bradford та Near Neighbors, які допомагають сім'ї з маленькими детьми та об'єднують людей з різних повідомлень.

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Кейт Миддлтон в Бредфорде / Getty Images

Для цього особового виходу Кейт Миддлтон тщательно подготовилась. Попереду загальнодоступність вона представила в роскошному зеленому пальмі від любимого бренда Олександра МакКуїна, котрий подорожував мідиплатею з трендавим клетчатим принтом від Zara. Герцогіня Кембриджська викликала восторг у користувачів мережі, завжди неможливо модниці можуть купити собі таку ж плаття.

Образ Кейт Миддлтон вирішив завершити туфлі на стійких каблуках і маленькій сумочці від Aspinal. Волості волоси і лаконічний макіаж придали обличчя герцогіну ще більше ізюсканності.

Роскошний образ Кейт Миддлтон / Getty Images

Кейт Миддлтон общается з британцами / Twitter / @KensingtonRoyal

Принц Уильям і Кейт Миддлтон / Twitter / @KensingtonRoyal

Перший офіційний вихід Уільяма і Кейт у 2020 році / Twitter / @KensingtonRoyal

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