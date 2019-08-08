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Кейт Миддлтон засветила стройные ноги в коротких шортах

Кейт Миддлтон засветила стройные ноги в коротких шортах (7 новостей и 1 видео)

«Герцогиня Кембриджская и ее сестра Пиппа ежедневно тренируются и следят за питанием»

Кейт Миддлтон и принц Уильям приняли участие в благотворительной регате, поддерживая организации, патронами которых они являются. Об этом пишет Daily Mail. Регата проходила у острова Уайт. Первая состоялась еще при короле Георге V в 1920 году. В регате принимают участие восемь яхт. Победитель получит Королевский кубок. Каждая из них представляет одну из восьми благотворительных организаций, патронами которых являются Кейт и Уильям. Кейт прибыла на регату в широких матросских брюках от L.K.Bennett и полосатом топе от Sandro. Но, прежде, чем взойти на борт яхты, она переоделась в спортивные шорты и поло. Фото: kensingtonroyal Герцогиня и принц часто принимают участие в яхтенных регатах. Так, три года назад Кейт победила супруга в гонках в новозеланском Окленде, а ранее он одержал победу в Канаде, как и в 2017 году, когда победил жену в гонке в немецком Гейдельберге. Как ранее писал Фокус: Кейт Миддлтон поздравила близкую подругу с рождением дочери. Софи Снаггс, урожденная Картер, близкая подруга герцогини Кембриджской, на днях родила дочку. Теперь таблоиды гадают, не станет ли Кейт крестной матерью малышки, ведь Софи крестила принцессу Шарлотту. Меган Маркл и Кейт Миддлтон привели детей на матч по поло. Кейт взяла с собой своих троих малышей: принца Джорджа, принцессу Шарлотту и принца Луи. А Меган Маркл прибыла с двухмесячным Арчи Гаррисоном Маунтбеттен-Виндзором. Это был первый раз, когда дети принцев Гарри и Уильяма проводили время вместе.

ФОТО К НОВОСТИ: «Кейт Миддлтон засветила стройные ноги в коротких шортах»
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Joinfo Joinfo  ·  08.08.19, 18:43 Новое появление на публике Кейт Миддлтон стало настоящим подарком для поклонников. Мама троих детей может похвастаться отличной фигурой и жизнерадостностью!
Комсомольская правда Комсомольская правда  ·  08.08.19, 18:53 Герцогиня Кембриджская и ее сестра Пиппа ежедневно тренируются и следят за питанием.
Телеграф Телеграф  ·  08.08.19, 19:23 Несмотря на отпуск королевской четы, Кейт Миддлтон и принц Уильям стали гостями спортивных соревнований.
Gazeta.ua Gazeta.ua  ·  08.08.19, 19:27 Герцоги Кембриджские были вынуждены прервать отпуск ради старта парусной регаты. Регата "Королевский кубок" у берегов острова Уайт, должна была состояться 9 августа, но из-за плохой погоды ее перенесли…
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Телеканал 24 Телеканал 24  ·  08.08.19, 19:42 Кейт Миддлтон взяла многодневный перерыв в отпуске и прибыла в Англию с целью выполнения королевских обязанностей. Во время своего визита герцогиня Кембриджская продемонстрировала изящный и одновременно…
Joinfo Joinfo  ·  08.08.19, 21:42 Несмотря на проигрыш в благотворительной акции, Кейт Миддлтон и принц Уильям абсолютно не расстроились. Кто больше всего переживал на трибуне за активных Кембриджей?
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