Кейт Мосс собралась замуж за молодого возлюбленного

Модель Кейт Мосс планирует выйти замуж за своего избранника - немецкого графа Николая фон Бисмарка.

Пара хочет провести традиционную свадебную церемонию летом и узаконить свои отношения, которые длятся с 2015 года, пишет The Sun.

"У Кейт и Николая прекрасные отношения. Николай говорил друзьям, что хочет сделать все по правилам, с традиционным предложением и церковным свадьбой. Он старомодный парень и безумно влюблен в Кейт", рассказал инсайдер.

Семья Николая сначала скептически относилась к его отношениям с Кейт, но Кейт впоследствии изменила их мнение о себе.

Маникюр 2019: изумительный весенний дизайн фиолетового оттенка (Фото)

Мосс и Депп встречались с 1994-1997-й годы и арендовали жилье. Теперь за него в месяц арендаторы будут платить $21,500 (600 тыс. грн), за год $258 тыс, с коммунальными услугами.

Обновлено в 16:24 "У Кейт и Николая прекрасные отношения, и они говорят о свадьбе очень часто. Николай говорил друзьям, что хочет сделать все по правилам, с традиционным предложением и церковным свадьбой. Он старомодный парень и безумно влюблен в Кейт", – сказал источник.