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Gazeta.ua Gazeta.ua · · Обновлено в 16:24
· Лето
Кейт Мосс собралась замуж за молодого возлюбленного

Кейт Мосс собралась замуж за молодого возлюбленного (4 новости)

«Модель готовится обручиться с 32-летним Николаем фон Бисмарком»

Модель Кейт Мосс планирует выйти замуж за своего избранника - немецкого графа Николая фон Бисмарка.

Пара хочет провести традиционную свадебную церемонию летом и узаконить свои отношения, которые длятся с 2015 года, пишет The Sun.

"У Кейт и Николая прекрасные отношения. Николай говорил друзьям, что хочет сделать все по правилам, с традиционным предложением и церковным свадьбой. Он старомодный парень и безумно влюблен в Кейт", рассказал инсайдер.

Семья Николая сначала скептически относилась к его отношениям с Кейт, но Кейт впоследствии изменила их мнение о себе.

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Мосс и Депп встречались с 1994-1997-й годы и арендовали жилье. Теперь за него в месяц арендаторы будут платить $21,500 (600 тыс. грн), за год $258 тыс, с коммунальными услугами.

Обновлено в 16:24 "У Кейт и Николая прекрасные отношения, и они говорят о свадьбе очень часто. Николай говорил друзьям, что хочет сделать все по правилам, с традиционным предложением и церковным свадьбой. Он старомодный парень и безумно влюблен в Кейт", – сказал источник.

ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
MIGnews MIGnews  ·  16.04.19, 11:37 Знаменитая 45-летняя модель Кейт Мосс собралась выйти замуж за своего молодого избранника, 32-летнего Николая фон Бисмарка.
ТСН ТСН  ·  16.04.19, 13:30 Модель готовится обручиться с 32-летним Николаем фон Бисмарком.
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