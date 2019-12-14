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Кибербезопасность - ключевая составляющая национальной безопасности – секретарь СНБО Данилов

Кибербезопасность - ключевая составляющая национальной безопасности – секретарь СНБО Данилов (4 новости)

«Сфера кибербезопасности является одним из важнейших приоритетов деятельности Совета национальной безопасности и обороны Украины, заявил секретарь СНБО Алексей Данилов во…»

Кибероружие вскоре будет самым мощным оружием в мире. Поэтому сфера кибербезопасности будет приоритетом деятельности Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов во время встречи с делегацией сотрудников Сената США. По его словам, сфера кибербезопасности – ключевая составляющая нацбезопасности государства.

В следующие 5-10 лет кибероружие станет номером один в мире, даже ядерное оружие отойдет на второй план. В глобализированном мире, где войны все больше становятся гибридными, защита информации и устройств для работы с ней является крайне важным, поскольку для преступлений не существует границ, – подчеркнул Данилов.

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Он добавил, что СНБО сейчас работает над обновленной Стратегией кибербезопасности, а в Аппарате ведомства продолжается работа над развитием Национального координационного центра кибербезопасности. Его главной задачей будет прогнозирование и выявление потенциальных и реальных киберугроз, а также обеспечения СНБО аналитическими материалами.

Что такое координационный центр кибербезопасности? Национальный координационный центр кибербезопасности является рабочим органом СНБО. Он должен обеспечить координацию деятельности субъектов национальной безопасности и обороны Украины во время реализации Стратегии кибербезопасности Украины. Руководителем Центра по должности является секретарь СНБО, секретарем-руководитель структурного подразделения аппарата ведомства безопасности, к ведению которого отнесены вопросы кибербезопасности.

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Интернет-газета "Вести" Интернет-газета "Вести"  ·  14.12.19, 17:16 Сфера кибербезопасности является одним из важнейших приоритетов деятельности СНБО Украины, заявил секретарь СНБО Украины Алексей Данилов во время встречи с делегацией сотрудников Сената Соединенных Штатов.…
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