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Киберполиция обнаружила новый вирус, который атакует частных нотариусов под видом официальных писем от госучреждений

Киберполиция обнаружила новый вирус, который атакует частных нотариусов под видом официальных писем от госучреждений (3 новости)

«Специалисты посоветовали, как уберечься от заражения и как "вылечить" компьютер»

Киберполиция фиксирует случаи распространения вируса, замаскированного под сообщение от украинских госучреждений.

ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
ITC.ua ITC.ua  ·  12.12.18, 11:17 Украинская киберполиция зафиксировала случаи распространения нового вируса, замаскированного под сообщение от госучреждений. Вредоносное программное обеспечение нацелено на пользователей, которые являются…
ТСН ТСН  ·  12.12.18, 14:42 Специалисты посоветовали, как уберечься от заражения и как "вылечить" компьютер.
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Киберполиция обнаружила новый вирус, который атакует частных нотариусов под видом официальных писем от госучреждений

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