«Киев должен стать гарантом сохранения завода «Антонов», — Виталий Нестор

Община города Киева должна стать стратегическим партнером и инвестором завода "Антонов". Об этом заявил на своей странице в Facebook председатель столичной ячейки ВО "Батькивщина" Виталий Нестор.

Так политик отреагировал на заявление работников "Антонова" об угрозе уничтожения предприятия руководством "Укроборонпрома".

По мнению Виталия Нестора, следует безотлагательно пересмотреть принципы перехода ГП "Антонов" к корпоративному управлению. Если для этого нужен отдельный закон, то его надо разрабатывать совместно с коллективом предприятия и при участии представителей общины Киева.

"Но ключевые вопросы при переходе к корпоративному управлению – это бизнес-план с инвестиционными зобов’обязательствам и наличие стратегического инвестора, под которого осуществляются такие изменения. Я считаю, что Киев должен выразить свою готовность стать стратегическим партнером и инвестором для завода "Антонов" - говорится в заявлении Нестора.

Как отмечает лидер ВО "...