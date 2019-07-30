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Киев глазами корги: в сети появился ролик о псе-экскурсоводе, который гуляет по столице

Киев глазами корги: в сети появился ролик о псе-экскурсоводе, который гуляет по столице (4 новости и 1 видео)

«Англоязычный ролик о Киеве с собакой покорил пользователей Сети»

Рекламно-туристический ролик о Киеве с собакой породы корги в главной роли стал хитом сети. Видео появилось на YouTube-канале Visit Kyiv.

В промо рассказывается история собаки корги по кличке Лойд, которая убегает от хозяина, когда тот помогает туристам. Животное гуляет по городу и рассказывает зрителям о Киеве пока его ищет хозяин. При этом собака разговаривает на английском языке.

В конце ролика Лойда находят полицейские и возвращают хозяину. Авторы ролика в комментарии к нему написали, что в их команде появился талантливый актер - собака Лойд, которая знает Киев не хуже людей.

За несколько дней ролик собрал больше 26 тысяч просмотров и много положительных комментариев.

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Ранее сообщалось, что в США умерла самая умная в мире собака. Также Корреспондент писал о том, что были названы самые опасные для женщин-туристок страны.

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