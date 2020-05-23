Киев может переходить на второй этап выхода из карантина – Степанов

“Хорошая новость для киевлян. Недавно мне поступили новые данные по показателям готовности регионов к послаблений карантина. Уровень заболеваемости по городу Киев сейчас составляет 11.7 на 100 тысяч населения при норме 12. Это означает, что Киев может переходить на второй этап выхода из карантина”, — сообщил глава Минздрава.

Степанов также добавил, что: “Дальше — дело за решением городской комиссии ТЭБ и ЧС. Также вчера мой заместитель Виктор Ляшко встретился с киевским Метрополитеном. Работники ответственно отнеслись к&nbs...

Обновлено в 12:43 Уровень заболеваемости в Киеве сейчас составляет 11.7 на 100 тыс населения при норме 12, поэтому Киев может переходить на второй этап смягчения карантина, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов. «Хорошая новость для киевлян. Недавно мне поступили новые данные относительно показателей готовности регионов к послаблению карантина.... Киев может переходить на второй этап выхода с карантина», — написал он на своей странице в соцсети Фейсбук в субботу. Также министр отметил, что решение об очередном послаблении — дело городской комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС). Кроме того, Стенпанов проинформировал, что в пятницу замглавы Минздрава Виктор Ляшко встретился с сотрудниками киевского метрополитена. «Сотрудники ответственно отнеслись к организации безопасной перевозки во время эпидемии кор...