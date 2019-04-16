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Киев обогнал Мюнхен в рейтинге стартап-городов

Киев обогнал Мюнхен в рейтинге стартап-городов (6 новостей)

«В целом Украина за последние два года поднялась в топе на четыре позиции»

Киев обогнал стартап-экосистемы Хельсинки, Мюнхена, Шэньчжэня и Дублина. Столица Украина оказалась на 34 позиции среди более 1000 городов мира, как один из самых больших стартап-городов. Украина в целом заняла 31 место из более 100 стран. В рейтинге Киев резко поднялся с 63 места на 31-е, обогнав стартап-экосистемы Хельсинки, Мюнхена, Шэньчжэня и Дублина. Последнее обновление карты делалось в 2017 году. Позиция страны в рейтинге зависит от количества проектов, их качества и бизнес-среды стартап-экосистемы. Позиция города - от того, насколько сильна экосистема и это оценивается собственным алгоритмом авторов отчета. В Украине партнером StartupBlink стал техно-парк UNIT.City. В Киеве насчитали 321 стартап. Также кроме столицы в рейтинг вошли Одесса (235 место), Львов (299), Харьков (435) и Днепр (561). А Украина за последние два года поднялась в топе на 4 позиции. Среди городов первые три места удерживают Сан-Франциско, Нью-Йорк и Лондон. Среди стран - США, Великобритания и Канада. Карта StartupBlink создана на основе Google Maps. Всего на ней отмечены более 62 000 стартапов. В базе собраны данные по AngelList, Swissstartups.org, Elance.com и других платформ. Карта позволяет фильтровать стартапы по отраслям и месту расположения, а акселераторы - по количеству денег, которые предлагаются стартапам, и по регионам. Как сообщали "Комментарии", по рентабельности инвестиций с точки зрения эффективности привлеченных ресурсов Киев вошел в десятку европейских городов.

Обновлено в 17:39 Киев обогнал Мельбурн, Хельсинки, Мюнхен и Вашингтон в рейтинге крупнейших стартап-городов, поднявшись на 29 позиций и заняв 34 место из 1028. Об этом сообщается на глобальном профильном сервисе StartupBlink,...

Обновлено в 18:00 Киев обогнал Мельбурн, Хельсинки, Мюнхен и Вашингтон в рейтинге крупнейших стартап-городов, поднявшись на 29 позиций и заняв 34 место из 1028.

ФОТО К НОВОСТИ: «Киев обогнал Мюнхен в рейтинге стартап-городов»
Фото Киев вошел в ТОП-35 крупнейших стартап-городов
Фото Киев занял 34 место в рейтинге стартап-городов
Фото Киев обогнал Мюнхен в рейтинге стартап-городов
Фото В рейтинге стартап-городов Киев взлетел на 29 позиций, оставив позади Хельсинки, Дублин и Вашингтон
ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Корреспондент.net Корреспондент.net  ·  16.04.19, 14:40 Киев занял 34-е место среди более 1000 городов мира, как один из самых больших стартап-городов. Украина в целом заняла 31 место из более 100 стран. Об этом говорится в сообщении UNIT.City со ссылкой на…
Газета День Газета День  ·  16.04.19, 16:06 Киев занял 34-е место среди более 1000 городов мира, как один из самых больших стартап-городов. Украина в целом заняла 31 место из более 100 стран. Об этом сообщает Liga.net со ссылкой на рейтинг StartupBlink.…
Факты Факты  ·  16.04.19, 17:37 В целом Украина за последние два года поднялась в топе на четыре позиции
Униан Униан  ·  16.04.19, 17:39 Киев обогнал Мельбурн, Хельсинки, Мюнхен и Вашингтон в рейтинге крупнейших стартап-городов, поднявшись на 29 позиций и заняв 34 место из 1028. Об этом сообщается на глобальном профильном сервисе StartupBlink,...
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
ИА "ZIK" ИА "ZIK"  ·  16.04.19, 18:00 Киев обогнал Мельбурн, Хельсинки, Мюнхен и Вашингтон в рейтинге крупнейших стартап-городов, поднявшись на 29 позиций и заняв 34 место из 1028.
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