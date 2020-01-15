  1. Главная
  2. Новости
  3. Политика
  4. Киев просит Иран передать "черные ящики" самолета МАУ
Политика
Гордон Гордон · · Обновлено в 11:51
· ГПУ · Доказательство · Правоохранители · Иран
Киев просит Иран передать "черные ящики" самолета МАУ

Киев просит Иран передать "черные ящики" самолета МАУ (9 новостей)

«15 января в Киеве ожидают главу авиационных властей Ирана»

Украинская сторона принимает все меры для обеспечения надлежащей расшифровки черных ящиков и сохранения доказательств в расследовании обстоятельств авиакатастрофы рейса "Международных авиалиний Украины", сбитого иранскими военными, проинформировали в Офисе генерального прокурора.

Офис Генерального прокурора и Служба безопасности Украины обратились в компетентные органы Исламской Республики Иран с запросом о правовой помощи, связанной с передачей украинским правоохранителям бортовых самописцев (черных ящиков) с самолета Boeing 737 авиакомпании "Международные авиалинии Украины", выполнявшего рейс PS752 Тегеран Киев и сбитого иранскими военными, сообщает 15 января пресс-служба Офиса.

"Украинская сторона принимает все меры для обеспечения надлежащей расшифровки бортовых самописцев и сохранения доказательств в расследовании обстоятельств авиакатастрофы", сказано в сообщении.

В Офисе генпрокурора отметили, что "по результатам обработки данных, полученных в результате сотрудничества с международными партнерами, а также от украинских правоохранителей и экспертов с места трагедии, и, учитывая признание Ираном сбивания самолета авиакомпании "МАУ" военными этой страны, Офисом Генерального прокурора принято решение об изменении квалификации уголовного правонарушения, по которому открыто производство".

ГПУ просит Кабмин увеличить штрафы за нарушение требований пожарной безопасности
ГПУ просит Кабмин увеличить штрафы за нарушение требований пожарной безопасности

"Следствие будет продолжаться по статьям Уголовного кодекса Украины, предусматривающих ответственность за умышленное убийство двух и более людей и уничтожения самолета. Осуществление досудебного расследования поручено Главному следственному управлению СБУ", добавили в пресс-службе.

Пассажирский самолет Boeing 737-800 рейса PS752 "Международных авиалиний Украины" разбился 8 января вблизи Тегерана вскоре после взлета. На борту находилось 167 пассажиров и девять членов экипажа. Никто не выжил.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо 9 января, ссылаясь на данные разведки, заявил, что Boeing 737-800 сбила иранская ракета "земля воздух". Об этом же заявили премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и премьер-министр Австралии Скотт Моррисон. Они предположили, что это произошло непреднамеренно. По информации американских СМИ, ракет было две. В Иране сначала называли такую версию ложью.

11 января Генштаб вооруженных сил Ирана заявил, что самолет МАУ был сбит иранскими военными по ошибке. В ведомстве заявили, что катастрофа произошла вскоре после обстрела Ираном военных баз США в Ираке. Самолет, как указано в сообщении, приблизился к одному из важных объектов иранского Корпуса стражей исламской революции и "по форме и высоте полета напоминал вражеский объект".

Черные ящики сбитого самолета передадут для расшифровки во Францию, заявили в Иране.

11 января французское Бюро по расследованию и анализу безопасности гражданской авиации сообщило, что примет участие в технических работах. В сообщении указывается, что за график расследования ответственны власти Ирана.

14 января президент "Международных авиалиний Украины" Евгений Дыхне сказал, что черные ящики сбитого самолета, вероятно, будут расшифровываться в Украине.

Один из руководителей группы, которая ведет рассл

Обновлено в 10:06 15 января в Киеве ожидают главу авиационных властей Ирана

Обновлено в 11:51 Дело расследуется по статьям Уголовного кодекса Украины, предусматривающих ответственность за умышленное убийство двух и более людей и уничтожения самолета.

ФОТО К НОВОСТИ: «Киев просит Иран передать "черные ящики" самолета МАУ»
Фото Офис генпрокурора Украины просит Иран передать украинским правоохранителям "черные ящики" сбитого самолета "МАУ"
Фото Киев просит Иран передать "черные ящики" самолета МАУ
Фото Офис генпрокурора просит Иран передать украинским правоохранителям черные ящики сбитого рейса МАУ
ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
ИА "ZIK" ИА "ZIK"  ·  15.01.20, 08:32 Украина принимает все меры для обеспечения надлежащего расшифровки бортовых самописцев
Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  15.01.20, 09:30 Офис Генерального прокурора и Служба безопасности Украины обратились в компетентные органы Ирана с просьбой передать украинской стороне бортовые самописцы с самолета Boeing 737 авиакомпании "Международные…
Интерфакс-Украина Интерфакс-Украина  ·  15.01.20, 09:32 Офис генерального прокурора и Служба безопасности Украины обратились в компетентные органы Ирана с просьбой передать украинской стороне бортовые самописцы с самолета Boeing 737 авиакомпании "Международные…
Капитал Капитал  ·  15.01.20, 09:43 Офис генерального прокурора и Служба безопасности Украины обратились в компетентные органы Ирана с просьбой передать украинской стороне бортовые самописцы с самолета Boeing 737 авиакомпании…
Телеграф Телеграф  ·  15.01.20, 09:44 Офис генпрокурора Украины просит Иран передать украинским правоохранителям "черные ящики" сбитого самолета МАУ.
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
УНН УНН  ·  15.01.20, 10:05 "Офис Генерального прокурора и Служба безопасности Украины обратились в компетентные органы Исламской Республики Иран с запросом о правовой помощи, связанную с передачей украинским правоохранителям бортовых…
Факты Факты  ·  15.01.20, 10:06 15 января в Киеве ожидают главу авиационных властей Ирана
Комсомольская правда Комсомольская правда  ·  15.01.20, 11:51 Дело расследуется по статьям Уголовного кодекса Украины, предусматривающих ответственность за умышленное убийство двух и более людей и уничтожения самолета.
ПОСЛЕДНЕЕ ИЗ РУБРИКИ «Политика»
Канада, Швеция и Германия раскритиковали законопроект о децентрализации

Канада, Швеция и Германия раскритиковали законопроект о децентрализации
Украина может отправить в Ирак 20 военных: известна причина

Украина может отправить в Ирак 20 военных: известна причина
Большая приватизация: Кабмин отказался от продажи &quot;Укргидроэнерго&quot; и &quot;Энергоатома&quot;

Большая приватизация: Кабмин отказался от продажи "Укргидроэнерго" и "Энергоатома"
Закон о штрафах за «кнопкодавство» официально опубликован

Закон о штрафах за «кнопкодавство» официально опубликован
Киев просит Иран передать &quot;черные ящики&quot; самолета МАУ

Киев просит Иран передать "черные ящики" самолета МАУ
Россия могла нарушить санкции, продав Ирану ракетную систему, с которой был сбит самолет МАУ - Ельченко

Россия могла нарушить санкции, продав Ирану ракетную систему, с которой…
Арахамия: ВР может начать рассматривать законопроект о рынке земли в середине февраля

Арахамия: ВР может начать рассматривать законопроект о рынке земли в…
Украина готова отправить в Ирак 20 военных в поддержку миссии НАТО

Украина готова отправить в Ирак 20 военных в поддержку миссии…
ВАМ ЭТО БУДЕТ ИНТЕРЕСНО
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Государство предоставит: Гончарук выступил с обещанием для украинцев

Государство предоставит: Гончарук выступил с обещанием для украинцев
Бандиты удерживали группу мужчин и использовали их рабский труд

Бандиты удерживали группу мужчин и использовали их рабский труд
Зарплата главы Нацполиции за декабрь составила 164,4 тыс. гривен

Зарплата главы Нацполиции за декабрь составила 164,4 тыс. гривен
Кабмин изменил подход к проверкам пассажирских перевозчиков

Кабмин изменил подход к проверкам пассажирских перевозчиков
Кабмин в течение недели выплатит по 200 тыс грн помощи семьям погибших в авиакатастрофе в Иране

Кабмин в течение недели выплатит по 200 тыс грн помощи…
Хотел в туалет: под Одессой учительница ударила школьника в пах

Хотел в туалет: под Одессой учительница ударила школьника в пах
Выбрали место, куда ездит большинство украинцев: Вакарчук о своем новогоднем отпуске в Таиланде

Выбрали место, куда ездит большинство украинцев: Вакарчук о своем новогоднем…
Семьям погибших в крушении самолета МАУ выплатят по 200 тыс. гривен в течение недели, - Гончарук

Семьям погибших в крушении самолета МАУ выплатят по 200 тыс.…
Обработано новостей за сегодня: 2017
Сайт работает в тестовом режиме. Свои предложения и замечания присылайте на gottstat@gmail.com
Разделы сайта
Главные новости дня | Рейтинг депутатов Верховной рады | Рейтинг мэров | Рейтинг губернаторов | Обещания Президента Порошенко | Электронные петиции в Украине | Теги
© 2017 «Gottstat.com». Все права защищены.
Использование любых материалов, размещённых на сайте, разрешается при условии ссылки на Gottstat.com.