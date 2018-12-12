Киев закроют для грузовиков с 16:00 (6 новостей) «Въезд для грузовиков в Киев закроют с 16:00, сообщил заместитель главы Киевской городской государственной администрации Петр Пантелеев.«Утром мы не закрывали въезд…»

В Киеве из-за снегопада закроют въезд для грузовиков в город с 16:00 среды, 12 декабря. Об этом сообщил замглавы Киевской горгосадминистрации Петр Пантелеев на брифинге, который транслировал телеканал 112 Украина.

"Утром мы не закрывали въезд в город, поскольку погодные условия были более или менее нормальными. Планируется закрытие въезда в город с 16:00 сегодня, как раз перед вечерним пиковым временем", - заявил Пантелеев.

При этом он предупредил, что с помощью эвакуаторов будут перемещать автомобили, припаркованные неправильно или препятствующие работе коммунальной техники.

Ранее в связи с сильными снегопадами в Украине Национальная полиция предупредила водителей об осложнениях на дорогах семи областей.

В Киеве бензовоз влетел в отбойник и перегородил дорогу

Также сообщалось, что в Украине создано 956 стоянок для транзитного автотранспорта, которыми можно воспользоваться во время ухудшения погоды.

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Обновлено в 14:20 Пантелеев сообщил, что в связи с обильными снегопадами с 16.00 12 декабря будет закрыт въезд в Киев для крупногабаритного транспорта.

Обновлено в 15:39 "В связи с прогнозируемым ухудшением погодных условий (сильные осадки в виде снега) и с целью бесперебойной работы спецтехники по обеспечению движения автотранспорта в Киеве, временно будет запрещен въезд большегрузного и крупногабаритного транспорта в г. Киев с 16-00 час.12 декабря 2018 года", - говорится в сообщении.