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Киевская область смягчает карантин

Киевская область смягчает карантин (14 новостей)

«Карантин у Київській області послаблять з 26 травня»

Киевская область с 26 мая ослабляет карантинные ограничения. Об этом на брифинге заявил и.о. председателя Киевской областной государственной администрации Василий Володин, сообщает Укринформ. «С завтрашнего дня, 26 мая, в Киевской области карантин смягчен. Это означает, что разрешены, но при четко слаженном контроле и соблюдении требований, регулярные и нерегулярные пассажирские перевозки автотранспортом в городском, пригородном, междугородном, внутриобластном сообщении. При этом количество пассажиров должно быть равно количеству мест для сидения», — отметил Володин. Он напомнил, что всего эпидемическую ситуацию по заболеваемости коронавирусом характеризуют три показателя: инцидентность, загруженность коек, охват тестированием. «На сегодняшний день в Киевской области имеем следующие показатели: инцидентность — 11,94, загруженность коек — 19,03%, среднее ...

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Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  25.05.20, 10:11 Киевская область с 26 мая переходит ко второму этапу смягчения карантина. З завтрашнего дня будет возобновлена работа городского и пригородного транспорта, детских садиков. также разрешается проведение…
Украинская правда Украинская правда  ·  25.05.20, 10:18 С 26 мая в Киевской области будет ослаблен карантин: разрешат работу городского, междугородного и областного транспорта, работу детских садов, гостиниц и спортивные соревнования.
РБК Украина РБК Украина  ·  25.05.20, 10:24 Карантин в Киевской области ослабят с 26 мая. Будет возобновлена работа городского и пригородного транспорта, детских садиков. также разрешается проведение спортивных мероприятий, но без зрителей, и служб…
Главком Главком  ·  25.05.20, 10:42 З 26 травня в Київській області відновиться робота транспорту, дитсадків, готелів
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Корреспондент.net Корреспондент.net  ·  25.05.20, 10:56 Киевская область перейдет ко второму этапу ослабления карантина с 26 мая, сообщил в понедельник, 25 мая, временно исполняющего обязанности главы КГГА Василий Володин. С завтрашнего дня будет возобновлена…
Апостроф Апостроф  ·  25.05.20, 10:59 Второй этап ослабления карантина в Киевской области начнется со вторника, 26 мая.
Интернет-издание «Остров» Интернет-издание «Остров»  ·  25.05.20, 10:59 Карантин в Киевской области ослабят с 26 мая: будет возобновлена работа городского и пригородного транспорта, детских садиков
Телеграф Телеграф  ·  25.05.20, 11:01 Завтра, 26 мая, в Киевской области произойдет ослабление карантинных ограничений.
Канал 112 Канал 112  ·  25.05.20, 11:02 В Киевской области с 26 мая будет ослаблен карантин, будет разрешена работа городского, междугородного и областного транспорта, работа детсадов, отелей. Об этом на брифинге сообщил в.и.о. председателя…
УНН УНН  ·  25.05.20, 11:05 "Нестабильная эпидемическая ситуация помешала Киевской области смягчить условия карантина одновременно со столицей и другими регионами Украины... На сегодня в Киевской области имеем следующие показатели:…
Эспресо.TV Эспресо.TV  ·  25.05.20, 11:05 Карантин у Київській області послаблять з 26 травня
Главред Главред  ·  25.05.20, 11:07 Уже во вторник, 26 мая, в Киевской области будут ослаблены противоэпидемиологические мероприятия. Возобновится работа городского, пригородного транспорта и детских садов. Разрешат проводить спортивные...
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