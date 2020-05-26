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Киевский суд заочно арестовал министра обороны Украины времен Януковича

Киевский суд заочно арестовал министра обороны Украины времен Януковича (7 новостей)

«Его арестовали по делу о расстрелах на Майдане 18-20 февраля 2014 года»

Печерский районный суд Киева заочно арестовал бывшего министра обороны Украины Павла Лебедева. Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора во вторник, 26 мая.

Сообщается, что экс-министр арестован по делу о расстрелах на Майдане в феврале 2014.

Лебедеву заочно избрали меру пресечения в виде содержания под стражей. Его подозревают в организации ряда тяжких и особо тяжких насильственных преступлений, в том числе умышленных убийств в период с 18 февраля 2014 года по 20 февраля 2014 в центре Киева.

Прокуратура уточняет, что в этом уголовном деле расследуют организацию экс-президентом Украины Виктором Януковичем превышения власти и служебных полномочий работниками правоохранительных органов. Речь идет о превышении власти рядом бывших топ-чиновников, которое привело к массовым жертвам на Майдане.

"Решение суда дает право стороне обвинения начать в отношении бывшего министра обороны Украины процедуру экстрадиции. Также прокуроры будут обращаться в суд за разрешением на осуществление специального досудебного расследования (in absentia)", - говорится в сообщении.

Как известно, что Павел Лебедев был народным депутатом трех созывов, с декабря 2012 года и до 27 февраля 2014 года руководил Министерством обороны. Покинул Киев еще 21 февраля, с марта 2014 года объявлен в розыск. По данным из открытых источников, проживает в оккупированном Севастополе, входит в коллегию Российского союза промышленников и предпринимателей.

Тем временем, адвокат бывшего президента Украины Виктора Януковича Виталий Сердюк обратился к генеральному прокурору Ирине Венедиктовой по поводу вызова своего клиента на допрос в Государственное бюро расследований.

https://vesti.ua/strana/v-ssha-snyali-film-o-majdane-v-rasstrelah-obvinyayut-sorosa-i-pashinskogo

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