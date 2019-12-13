Киевсовет разрешил выкупить цех, который мешает достроить Шулявский мост

На пленарном заседании Киевского горсовета 12 декабря депутаты решили выкупить цех №5 бывшего завода "Большевик", который необходимо снести, чтобы достроить Шулявский путепровод. Об этом сообщает пресс-служба Киевсовета. Сейчас цех находится в частной собственности акционерного общества "Первый Киевский машиностроительный завод". "Разговор о выкупе этого здания идет с 2012 года. И сейчас, когда строительство Шулявского путепровода выходит на финишную прямую и начинается сооружение левоповоротных и правоповоротных съездов, этот вопрос нужно решать. Будет проведена профессиональная оценка здания, оборудования, упущенной выгоды и тому подобное. И только тогда будет установлена ​​выкупная цена объекта, которую владелец имущества может принять или обжаловать. Однако, он должен понимать, что эта общественная потребность является требованием времени и развития города", – отметил председатель постоянной комиссии Киевсовета по вопросам транспорта Алексей Окопный.

Обновлено в 18:12 Киевсовет принял решение выкупить цех №5 бывшего завода "Большевик", чтобы снести его и завершить строительство Шулявского путепровода. Такое решение было принято на заседании 12 декабря. Об этом пишет ЛБ. Пока этот цех находится в собственности акционерного общества "Первый Киевский машиностроительный завод", говорится в пресс-службе Киевского горсовета. Как известно, внутри здания расположен секонд-хенд. "После выкупа корпус должны снести. Это необходимо для обустройства правоповоротного съезда с проспекта Победы на ул. Вадима Гетьмана и левоповоротного съезда с ул. Довженко на пр. Победы", - уточнили в горсовете. Разговоры о сносе бывшего заводского цеха ведутся с 2012 года, добавил глава постоянной комиссии Киевсовета по вопросам транспорта Алексей Окопный. "Будет проведена экспертная оценка имущества - здания, оборудования, утерянной выгоды и др. И только тогда будет установлена цена объекта, которую владелец может принять или обжаловать. Но он должен понимать, что эта общественная нужда является требованием времени и развития