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Общество
Фокус Фокус · · Обновлено в 18:12
· Киеврада · Заседание
Киевсовет разрешил выкупить цех, который мешает достроить Шулявский мост

Киевсовет разрешил выкупить цех, который мешает достроить Шулявский мост (4 новости)

«Выкупную цену будут определять позже»

На пленарном заседании Киевского горсовета 12 декабря депутаты решили выкупить цех №5 бывшего завода "Большевик", который необходимо снести, чтобы достроить Шулявский путепровод. Об этом сообщает пресс-служба Киевсовета. Сейчас цех находится в частной собственности акционерного общества "Первый Киевский машиностроительный завод". "Разговор о выкупе этого здания идет с 2012 года. И сейчас, когда строительство Шулявского путепровода выходит на финишную прямую и начинается сооружение левоповоротных и правоповоротных съездов, этот вопрос нужно решать. Будет проведена профессиональная оценка здания, оборудования, упущенной выгоды и тому подобное. И только тогда будет установлена ​​выкупная цена объекта, которую владелец имущества может принять или обжаловать. Однако, он должен понимать, что эта общественная потребность является требованием времени и развития города", – отметил председатель постоянной комиссии Киевсовета по вопросам транспорта Алексей Окопный.

Обновлено в 18:12 Киевсовет принял решение выкупить цех №5 бывшего завода "Большевик", чтобы снести его и завершить строительство Шулявского путепровода. Такое решение было принято на заседании 12 декабря. Об этом пишет ЛБ. Пока этот цех находится в собственности акционерного общества "Первый Киевский машиностроительный завод", говорится в пресс-службе Киевского горсовета. Как известно, внутри здания расположен секонд-хенд. "После выкупа корпус должны снести. Это необходимо для обустройства правоповоротного съезда с проспекта Победы на ул. Вадима Гетьмана и левоповоротного съезда с ул. Довженко на пр. Победы", - уточнили в горсовете. Разговоры о сносе бывшего заводского цеха ведутся с 2012 года, добавил глава постоянной комиссии Киевсовета по вопросам транспорта Алексей Окопный. "Будет проведена экспертная оценка имущества - здания, оборудования, утерянной выгоды и др. И только тогда будет установлена цена объекта, которую владелец может принять или обжаловать. Но он должен понимать, что эта общественная нужда является требованием времени и развития

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Finance Finance  ·  13.12.19, 14:43 Депутаты Киевского городского совета приняли решение, которое позволит выкупить цех №5 бывшего завода Большевик, чтобы достроить Шулявский путепровод. Об этом сообщили в Киевсовете. После выкупа корпус…
Униан Униан  ·  13.12.19, 16:20 Выкупную цену будут определять позже.
Голос.UA Голос.UA  ·  13.12.19, 18:12 Киевсовет принял решение выкупить цех №5 бывшего завода "Большевик", чтобы снести его и завершить строительство Шулявского путепровода. Такое решение было принято на заседании 12 декабря. Об этом пишет…
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