Киевсовет утвердил бюджет столицы на 2019 год (5 новостей) «Киевский городской совет принял в целом бюджет Киева на 2019 год»

Киевский городской совет принял бюджет на 2019 год. За принятие решения в целом проголосовали 87 депутатов при минимально необходимом количестве в 61 голос, передают "Українські Новини".

Отмечается, что с учетом доработок профильной комиссии и поправок, внесенных в ходе обсуждения в горбюджет, доходы и расходы составят более чем по 57 млрд гривен.

Основная сумма расходов в бюджете приходится на сферу образования - более 17 млрд гривен.

Еще более 10 млрд гривен будут выделены на сферу здравоохранения, а около 8 млрд - на социальную защиту и социальное обеспечение.

На сферу жилищно-коммунального хозяйства предусмотрено более 5 млрд гривен, а на сферу транспорта и транспортной инфраструктуры – почти 7 млрд гривен.

Среди инфраструктурных объектов приоритетными признаны Подольско-Воскресенский мост, на строительство которого в бюджете на 2019 год предусмотрено 630 млн гривен, а также строительство участка метро к жилмассиву Виноградарь, на которое по итогам обсуждений было решено выделить 760 млн гривен.