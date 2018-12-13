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Киевсовет утвердил бюджет столицы на 2019 год

Киевсовет утвердил бюджет столицы на 2019 год (5 новостей)

«Киевский городской совет принял в целом бюджет Киева на 2019 год»

Киевский городской совет принял бюджет на 2019 год. За принятие решения в целом проголосовали 87 депутатов при минимально необходимом количестве в 61 голос, передают "Українські Новини".

Отмечается, что с учетом доработок профильной комиссии и поправок, внесенных в ходе обсуждения в горбюджет, доходы и расходы составят более чем по 57 млрд гривен.

Основная сумма расходов в бюджете приходится на сферу образования - более 17 млрд гривен.

Еще более 10 млрд гривен будут выделены на сферу здравоохранения, а около 8 млрд - на социальную защиту и социальное обеспечение.

На сферу жилищно-коммунального хозяйства предусмотрено более 5 млрд гривен, а на сферу транспорта и транспортной инфраструктуры – почти 7 млрд гривен.

Среди инфраструктурных объектов приоритетными признаны Подольско-Воскресенский мост, на строительство которого в бюджете на 2019 год предусмотрено 630 млн гривен, а также строительство участка метро к жилмассиву Виноградарь, на которое по итогам обсуждений было решено выделить 760 млн гривен.

ФОТО К НОВОСТИ: «Киевсовет утвердил бюджет столицы на 2019 год»
Фото Киевсовет утвердил бюджет столицы на 2019 год
Фото Киевсовет принял городской бюджет на 2019 год
Фото Киевсовет принял бюджет на 2019 год
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ТСН ТСН  ·  13.12.18, 17:50 Городской бюджет принят с доходами и расходами в размере более 57 млрд грн.
Новое Время Новое Время  ·  13.12.18, 17:55 Киевский городской совет принял в целом бюджет Киева на 2019 год.
Хвиля Хвиля  ·  13.12.18, 18:09 Киевский городской совет принял бюджет на 2019-й год. За принятие решения в целом проголосовали 87 депутатов при минимально необходимом количестве в 61 голос. Об этом передают «Українські Новини«.…
ForUm ForUm  ·  13.12.18, 18:30 Киевский горсовет принял бюджет на 2019-й год, сообщает пресс-служба КГГА.  «Бюджет Киева на 2019 является сбалансированным по доходам и расходам в сумме более 57 млрд грн. В процессе…
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