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Киевтеплоэнерго объяснил дополнительные начисления в платежках киевлян

Киевтеплоэнерго объяснил дополнительные начисления в платежках киевлян (5 новостей)

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В платежке за отопление киевляне могут увидеть дополнительные начисления в случае перераспределения объемов потребления по многоквартирному дому, когда один из соседей не передавал соответствующие показания счетчика. Об этом заявил директор СП Энергосбыт КП Киевтеплоэнерго Константин Лопатин на брифинге, передает УНИАН в среду, 18 декабря.

"Причина одна - перераспределение объемов потребления по домовому прибору учета тепла вследствие наличия информации о фактическом потреблении по клиентам, которые не передавали показатели", - сказал он.

Лопатин пояснил, что если по каким-то причинам потребитель ежемесячно не передает показания счетчика даже при отсутствии потребления, то начисления ему в соответствии с законом все равно проводятся. Эти объемы учитываются при распределении объемов тепла внутри дома. Поскольку именно этот объем тепла был зафиксирован на входе в дом и соответственно он распределяется с учетом прогнозированных данных по объемам потребления тех, кто не передает показания.

"Это приводит к тому, что, рано или поздно, потребитель обращается с фактическими показаниями счетчика и требованием сделать перерасчет начисления, исходя из фактических данных приборов, которые были зафиксированы… Мы вынуждены делать перерасчет. Учитывая, что объемы его потребления уже были учтены внутри дома по всем потребителям, такой глубокий перерасчет тянет за собой перераспределение объемов внутри дома за соответствующие периоды. Это ответ на вопрос, почему некоторые потребители в нашем городе получали перерасчеты за услуги отопления летом, почему проводились перерасчеты за услуги горячего водоснабжения", - сказал он.

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Лопатин также отметил, что не существует законодательной возможности, чтобы этот не переданный объем тепла записать на потребителя, который не сообщал показания.

"Потребителям очень трудно объяснить, почему вследствие безответственности их соседей они получили эти неудобства. Потребитель исправно платил. Но из-за того, что его сосед безответственно отнесся и не передал показания счетчика, они получили начисления и перерасчеты", - сказал он.

"Около 12 тысяч потребителей получили в октябре перерасчет в сторону уменьшения. Около 50 тысяч потребителей получили перераспределение со знаком "плюс". Величина перераспределения индивидуальная", - добавил он.

Представитель Киевтеплоэнерго призвал всех клиентов передавать показания счетчиков, если такие имеются, в сроки с 5 числа и до конца месяца. Поскольку несвоевременная передача показаний приводит к некорректному отображению данных в платежках за услуги. В некоторых случаях - к доначислениям.

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