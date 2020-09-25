Ким Чен Ын неожиданно извинился за убийство чиновника Южной Кореи (5 новостей) «Эта смерть — первое за десять лет убийство гражданина Южной Кореи силами Северной»

Северокорейский диктатор Ким Чен Ын официально извинился перед Южной Кореей за убийство пограничниками КНДР чиновника южан. Как пишет Yonhap, об этом сообщил Су Хун, советник президента Республики Корея по нацбезопасности.

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В Сеуле ранее заявили, что чиновника расстреляли солдаты КНДР, после чего сожгли тело.

Ким "глубоко сожалеет", что "сильно разочаровал" президента Мун Чжэ Ина и других южнокорейцев этим "отвратительным" инцидентом в северокорейских водах, и заверил, что отдал приказ пограничникам отныне вести видеозапись всех подобных случаев. В Пхеньяне посетовали, что Сеул не дождался их разъяснений и сообщил о трагедии "в одностороннем порядке".

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КНДР утверждает, что они провели расследование, что произошло в море. По версии северян, некий мужчина на плавсредстве незаконно пересек морскую границу и не отвечал "искренне" на вопросы пограничников, которые подошли...