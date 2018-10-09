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Корреспондент.net Корреспондент.net · · Обновлено в 14:42
· КНДР · Корея
Ким Чен Ын планирует пригласить в Пхеньян Папу Римского

Ким Чен Ын планирует пригласить в Пхеньян Папу Римского (5 новостей)

«Ким Чен Ын пригласил Папу Римского в КНДР на встречу, которая может состояться на следующей неделе»

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын пригласил Папу Римского Франциска посетить столицу КНДР Пхеньян. Об этом во вторник, 9 октября, сообщает Reuters.

В частности, указано, что президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин передаст приглашение Папе Римскому в ходе предстоящей встречи на следующей неделе.

"Ким Чен Ын пригласил Папу Франциска посетить Пхеньян, чтобы подчеркнуть мирные усилия на Корейском полуострове", - говорится в сообщении.

Известно, что КНДР и Ватикан на данный момент не имеют официальных дипломатических отношений.

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Ранее госсекретарь США Майк Помпео провел переговоры с лидером КНДР Ким Чен Ыном, заявив по итогам, что поездка была "хорошей".

Также президент США Дональд Трамп уже объявлял: его встреча с Ким Чен Ыном пройдет "в очень скором времени".

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Обновлено в 13:16 В частности, указано, что президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин передаст приглашение Папе Римскому в ходе предстоящей встречи на следующей неделе.

Обновлено в 14:42 Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын пригласил Папу Римского Франциска посетить столицу КНДР Пхеньян.В частности, указано, что президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин передаст приглашение Папе Римскому в ходе предстоящей встречи на следующей неделе."Ким Чен Ын пригласил Папу Франциска посетить Пхеньян, чтобы подчеркнуть мирные усилия на Корейском полуострове", - говорится в сообщении.Известно, что КНДР и Ватикан на данный момент не имеют официальных дипломатических отношений.Ранее госсекретарь США Майк Помпео провел переговоры с лидером КНДР Ким Чен Ыном, заявив по итогам, что поездка была "хорошей".

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