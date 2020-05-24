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Ким Чен Ын появился на публике и пообещал усилить сдерживание ядерной войны (3 новости) «Северокорейский глава Ким Чен Ын провел военную встречу для обсуждения новой политики по укреплению ядерного потенциала страны»

Председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын провел заседание Центрального военного комитета Трудовой партии Кореи. Об этом, в воскресенье, 24 мая, сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи.

По данным агентства, в рамках совещания прошло обсуждение мер новой политики по усилению сдерживания ядерной войны.

В рамках заседания была разработана стратегия по ядерному сдерживанию, которая включает в себя "использование стратегических сил лишь в случае крайней необходимости".

"На встрече была изложена новая политика для дальнейшего усиления сдерживания ядерной войны в стране и введения стратегических вооруженных сил в состояние повышенной готовности", - говорится в сообщении.

Также, на военном комитете обсудили недостатки северокорейской армии и варианты ее усиления.

Ранее СМИ сообщали, что лидер КНДР опять долго не появляется на публичных мероприятиях.

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