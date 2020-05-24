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Ким Чен Ын впервые за три недели появился на публике и выступил с агрессивными заявлениями

Ким Чен Ын впервые за три недели появился на публике и выступил с агрессивными заявлениями (4 новости)

«Кім наголосив на необхідності посилити вогневі можливості армії Північної Кореї»

Глава КНДР Ким Чен Ын провел заседание Центрального военного комитета Трудовой партии Кореи (ТПК), сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК). Как отмечает Bloomberg, это стало первым за три недели появлением лидера Северной Кореи на публике. В свою очередь, южнокорейское агентство Yonhap пишет, что в последний раз он принимал участие в официальном мероприятии 1 мая. Совещание было посвящено обсуждению «насущных требований по дальнейшему укреплению сил национальной обороны и сдерживания войны средствами внутренней и внешней политики», сообщает ЦТАК. На то, что лидер КНДР уже три недели не появлялся на публике, обратили внимание власти Южной Кореи. Ким Чен Ын также отсутствовал на публике в течение 21 дня в январе, а затем надолго пропал из поля зрения СМИ в апреле. Южнокорейские, американские и японские СМИ связывали это с плохим самочувствием Ким Чен Ына на фоне перенесенной им операции. Позднее разведка Южной Кореи заявила, что данные об операции не п...

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Главком Главком  ·  24.05.20, 06:06 Кім наголосив на необхідності посилити вогневі можливості армії Північної Кореї
Gazeta.ua Gazeta.ua  ·  24.05.20, 06:30 Северокорейский лидер Ким Чен Ын впервые за последние три недели появился в публичном пространстве. Лидер КНДР провел военную встречу для обсуждения новой политики по укреплению ядерного потенциала страны,…
Интернет-газета "Вести" Интернет-газета "Вести"  ·  24.05.20, 09:04 Северокорейский лидер Ким Чен Ын провел военную встречу для обсуждения новой политики по укреплению ядерного потенциала страны. Об этом сообщает агентство Reuters в воскресенье, 24 мая. Ким Чен Ын впервые…
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