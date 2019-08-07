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Прямий Прямий · · Обновлено в 15:23
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Кино. Disney снимет римейк на "Один дома"

Кино. Disney снимет римейк на "Один дома" (6 новостей)

«Также планируют переснять фильм "Ночь в музее"»

Кинокомпания Disney совместно с киностудией 20th Century Fox работают над сиквелом к культовой киноленты "Один дома". Об этом сообщает The Hollywood Reporter. Новая часть станет продолжением двух предыдущих, но никак не римейком. Над сценарием уже работают известные американские комики. Новую ленту снимут специально для стримингового сервиса Disney +, который запускается в США в ноябре 2019 ...

Сообщение Disney переснимет культовый фильм "Один дома" - СМИ появились сначала на Прямий.

Обновлено в 14:41 В Disney отмечают, что римейк будет «те же стандарты», что и оригинал

Принца Чарльза пригласили сыграть в новом фильме о Джеймсе Бонде
Принца Чарльза пригласили сыграть в новом фильме о Джеймсе Бонде

Обновлено в 15:23 Спустя почти 30 лет после премьеры рождественской комедии "Один дома" в крупнейшей голливудской компании The Walt Disney Company заявили о намерении сделать римейк фильма, сообщает "Русская служба BBC". Также в планах Disney перезапуск трилогии "Ночь в

ФОТО К НОВОСТИ: «Кино. Disney снимет римейк на "Один дома"»
Фото Disney снимет римейк культовой ленты "Один дома"
Фото Disney анонсировал новую версию комедии «Один дома»
Фото Disney намерена снять римейк культового фильма "Один дома"
ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Журнал ХОЧУ Журнал ХОЧУ  ·  07.08.19, 13:00 Культовый фильм будет переснят под современные условия
ЛIГАБiзнесIнформ ЛIГАБiзнесIнформ  ·  07.08.19, 13:23 Студия Disney объявила, что планирует переснять культовый рождественский фильм "Один дома" для своего нового стримингового сервиса Disney+. Об этом сообщает BBC.В компании пока удерживают интригу. Подробности…
ТСН ТСН  ·  07.08.19, 14:33 Также планируют переснять фильм "Ночь в музее".
Главком Главком  ·  07.08.19, 14:41 В Disney отмечают, что римейк будет «те же стандарты», что и оригинал
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
ИА Українські Новини ИА Українські Новини  ·  07.08.19, 15:23 Спустя почти 30 лет после премьеры рождественской комедии "Один дома" в крупнейшей голливудской компании The Walt Disney Company заявили о намерении сделать римейк фильма, сообщает "Русская служба BBC".…
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