Кино. Disney снимет римейк на "Один дома" (6 новостей) «Также планируют переснять фильм "Ночь в музее"»

Кинокомпания Disney совместно с киностудией 20th Century Fox работают над сиквелом к культовой киноленты "Один дома". Об этом сообщает The Hollywood Reporter. Новая часть станет продолжением двух предыдущих, но никак не римейком. Над сценарием уже работают известные американские комики. Новую ленту снимут специально для стримингового сервиса Disney +, который запускается в США в ноябре 2019 ...

Сообщение Disney переснимет культовый фильм "Один дома" - СМИ появились сначала на Прямий.

Обновлено в 14:41 В Disney отмечают, что римейк будет «те же стандарты», что и оригинал

Принца Чарльза пригласили сыграть в новом фильме о Джеймсе Бонде

Обновлено в 15:23 Спустя почти 30 лет после премьеры рождественской комедии "Один дома" в крупнейшей голливудской компании The Walt Disney Company заявили о намерении сделать римейк фильма, сообщает "Русская служба BBC". Также в планах Disney перезапуск трилогии "Ночь в