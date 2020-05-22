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Кипр частично возобновит международное авиасообщение с 9 июня

Кипр частично возобновит международное авиасообщение с 9 июня (3 новости)

«Кипр 9 июня частично восстановит международные авиаперелеты»

Чехия с 25 мая начнет постепенно восстанавливать международное железнодорожное пассажирское сообщение, прекращенное 2 месяца назад из-за пандемии COVID-19.

Об этом сообщает национальный перевозчик České dráhy, передает Укринформ.

"Чешская железная дорога (ČD) в сотрудничестве с немецким партнером Deutsche Bahn и государственными органами возобновит свой первый международный маршрут в понедельник, 25 мая", - отмечается в сообщении.

Пресс-служба сообщает, что экспресс Berliner в свое первое путешествие после начала пандемии осуществит по маршруту Прага-Дрезден-Берлин.

"Сначала будут выполняться 3 рейса в день. На границе будут осуществляться выборочные проверки, пока границу не откроют полностью, и поэтому время путешествия увеличится. К тому же, пока не будет работать вагон-ресторан. Поезда в другие города, в частности Гамбург и Киль, а также в другие страны Европы планируется запустить в июне", - добавляют в сообщении.

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ФОТО К НОВОСТИ: «Кипр частично возобновит международное авиасообщение с 9 июня»
Фото Чехия начнет восстанавливать международное железнодорожное сообщение с 25 мая
Фото Кипр частично возобновит международное авиасообщение с 9 июня
Фото Кипр частично восстановит международное авиасообщение
ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Интерфакс-Украина Интерфакс-Украина  ·  22.05.20, 21:06 Власти Кипра одобрили план действий по возобновлению работы аэропортов Ларнаки и Пафоса, пишет в пятницу портал KNEWS.
Телеграф Телеграф  ·  22.05.20, 23:04 Кипр 9 июня частично восстановит международные авиаперелеты.
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