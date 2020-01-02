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Телеканал 24 Телеканал 24 · · Обновлено в 01:54
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Кипр, Греция и Израиль подписали "историческое" соглашение о газопроводе

Кипр, Греция и Израиль подписали "историческое" соглашение о газопроводе (10 новостей)

«Газопровод EastMed будет поставлять газ в континентальную Европу»

Представители Греции, Кипра и Израиля 2 января в Афинах подписали межправительственное соглашение о строительстве газопровода EastMed. Он удовлетворит примерно 10% потребностей Европы в природном газе, уменьшив энергетическую зависимость от России.

Президент Кипра Анастасиадис назвал этот документ историческим, сообщает Cyprus Mail.

Он добавил, что соглашение создает основу для реального взаимодействия.

На Ближнем Востоке должно быть сотрудничество, а не соперничество, особенно что касается энергетических вопросов или чего-либо, что может связать государства региона, – отметил Анастасиадис.

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Соглашение еще должна подписать Италия. В мае 2019 года премьер-министр Италии Джузеппе Конте выступил против проекта "Посейдон", который является последней частью трубопровода и должен соединить Грецию с Италией.

Что известно о трубопроводе EastMed

  • Он будет проходить через Средиземное море от Израиля до греческого острова Крит и до материковой Греции, а затем в Италию.

  • Трубопровод удовлетворит примерно 10% потребностей Европы в природном газе, уменьшив при этом энергетическую зависимость от России.

    • В декабре 2019 году Эстония и Финляндия соединили свои газотранспортные системы газопровода Balticconnector. Он поможет странам интегрироваться в газовый рынок ЕС и уменьшить зависимость от России.

    Обновлено в 00:31 Греция, Израиль и Кипр подписали соглашение о газопроводе EastMed 02.01.

    Обновлено в 01:54 Трубопровод EastMed длиной 1900 километров (1300 миль) призван обеспечить альтернативный источник газа для энергозатратной Европы.

    ФОТО К НОВОСТИ: «Кипр, Греция и Израиль подписали "историческое" соглашение о газопроводе»
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    Фото Греция, Израиль и Кипр подписали соглашение о газопроводе EastMed
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    Украинская правда Украинская правда  ·  02.01.20, 20:03 2 января в Афинах представители Греции, Кипра и Израиля подписали межправительственное соглашение о строительстве газопровода EastMed.
    ИА "ZIK" ИА "ZIK"  ·  02.01.20, 20:53 Президент Кипра Анастасиадис заявил, что соглашение создает основу для взаимодействия между государствами
    РБК Украина РБК Украина  ·  02.01.20, 21:28 В четверг, 2 января, в Афинах представители Греции, Кипра и Израиля подписали межправительственное соглашение о строительстве газопровода EastMed. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Cyprus Mail.По…
    Униан Униан  ·  02.01.20, 22:04 Соглашение о строительстве газопровода нацелено на стабилизацию ситуации в регионе.
    ВСЕ ИСТОЧНИКИ
    Корреспондент.net Корреспондент.net  ·  02.01.20, 23:28   Греция, Израиль и Кипр в четверг, 2 января, подписали трехстороннее соглашение о начале строительства Восточно-Средиземноморского газопровода (EastMed), сообщает РИА Новости.   Подписание контракта…
    Зеркало Недели Зеркало Недели  ·  02.01.20, 23:28 Газопровод EastMed будет поставлять газ в континентальную Европу.
    Новый Регион Новый Регион  ·  03.01.20, 00:31 Греция, Израиль и Кипр подписали соглашение о газопроводе EastMed 02.01.
    ТСН ТСН  ·  03.01.20, 01:54 Трубопровод EastMed длиной 1900 километров (1300 миль) призван обеспечить альтернативный источник газа для энергозатратной Европы.
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