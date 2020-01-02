Кипр, Греция и Израиль подписали "историческое" соглашение о газопроводе (10 новостей) «Газопровод EastMed будет поставлять газ в континентальную Европу»

Представители Греции, Кипра и Израиля 2 января в Афинах подписали межправительственное соглашение о строительстве газопровода EastMed. Он удовлетворит примерно 10% потребностей Европы в природном газе, уменьшив энергетическую зависимость от России.

Президент Кипра Анастасиадис назвал этот документ историческим, сообщает Cyprus Mail.

Он добавил, что соглашение создает основу для реального взаимодействия.

На Ближнем Востоке должно быть сотрудничество, а не соперничество, особенно что касается энергетических вопросов или чего-либо, что может связать государства региона, – отметил Анастасиадис.

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Соглашение еще должна подписать Италия. В мае 2019 года премьер-министр Италии Джузеппе Конте выступил против проекта "Посейдон", который является последней частью трубопровода и должен соединить Грецию с Италией.

Что известно о трубопроводе EastMed

Он будет проходить через Средиземное море от Израиля до греческого острова Крит и до материковой Греции, а затем в Италию.

Трубопровод удовлетворит примерно 10% потребностей Европы в природном газе, уменьшив при этом энергетическую зависимость от России.

В декабре 2019 году Эстония и Финляндия соединили свои газотранспортные системы газопровода Balticconnector. Он поможет странам интегрироваться в газовый рынок ЕС и уменьшить зависимость от России.

Обновлено в 00:31 Греция, Израиль и Кипр подписали соглашение о газопроводе EastMed 02.01.

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