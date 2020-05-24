Китай согласен на свободное от политики международное расследование по Covid-19 (4 новости) «Власти Китая поддерживают идею международного научного расследования, чтобы прояснить вопрос происхождения коронавирусной болезни COVID-19»

В Китайской Народной Республике поддерживают идею международного научного расследования, которое прояснит вопрос происхождения коронавирусной болезни COVID-19. Об этом заявил в воскресенье глава китайского МИДа Ван И, передает УНН со ссылкой на AFP.

"КНР готова работать с международным сообществом, чтобы определить источник вируса", - сообщил министр.

Так, по его мнению, для этого не должно быть "политического вмешательства".

"Мы считаем, что этот процесс должен быть профессиональным, честным и конструктивным", - добавил Ван И.

Ранее в УНН сообщалось, что в Китайской Народной Республике заявили, что ряд политических сил в Соединенных Штатах Америки специально идут на конфронтацию с ними провоцируя начало "холодной войны".

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