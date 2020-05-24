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Китай согласен на свободное от политики международное расследование по Covid-19

Китай согласен на свободное от политики международное расследование по Covid-19 (4 новости)

«Власти Китая поддерживают идею международного научного расследования, чтобы прояснить вопрос происхождения коронавирусной болезни COVID-19»

В Китайской Народной Республике поддерживают идею международного научного расследования, которое прояснит вопрос происхождения коронавирусной болезни COVID-19. Об этом заявил в воскресенье глава китайского МИДа Ван И, передает УНН со ссылкой на AFP.

"КНР готова работать с международным сообществом, чтобы определить источник вируса", - сообщил министр.

Так, по его мнению, для этого не должно быть "политического вмешательства".

"Мы считаем, что этот процесс должен быть профессиональным, честным и конструктивным", - добавил Ван И.

Ранее в УНН сообщалось, что в Китайской Народной Республике заявили, что ряд политических сил в Соединенных Штатах Америки специально идут на конфронтацию с ними провоцируя начало "холодной войны".

Напряженность между США и КНР растет после обвинений в сокрытии информации об начало пандемии, которые выдвинул против Пекина президент США Дональд Трамп. В мае в Сенат Конгресса США был внесен законопр...

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Интерфакс-Украина Интерфакс-Украина  ·  24.05.20, 14:08 Власти Китая поддерживают идею международного научного расследования, чтобы прояснить вопрос происхождения коронавирусной болезни Covid-19, заявил в воскресенье глава китайского МИД Ван И.
Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  24.05.20, 14:25 Власти Китая поддерживают идею международного научного расследования, чтобы прояснить вопрос происхождения коронавирусной болезни COVID-19.
Телеканал 24 Телеканал 24  ·  24.05.20, 16:01 Власть Китая согласна на международное научное расследование происхождения коронавируса. Однако выставляет свои требования к нему. Об этом заявил глава китайского МИД Ван И, сообщает "Интерфакс-Украина"."Китай…
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