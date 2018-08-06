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Корреспондент.net Корреспондент.net · · Обновлено в 13:09
· Испытание
Китай успешно испытал гиперзвуковой летательный аппарат, - СМИ

Китай успешно испытал гиперзвуковой летательный аппарат, - СМИ (7 новостей)

«Об этом сообщает Depo.ua со ссылкой на Global Times. Испытание состоялось на одном из полигонов на северо-западе Китая. Аппарат находился…»

Успешные испытания гиперзвукового летального аппарата прошли в Китае, сообщила китайская англоязычная газета Global Times.

Аппарат, получивший название Xingkong-2 (Звездное небо-2) был выведен на запланированную высоту на одном из полигонов северо-запада страны в пятницу минувшей недели с помощью ракеты, через 10 минут отделился от носителя и, совершив ряд маневров, приземлился в намеченной точке.

Xingkong-2 был разработан Китайской академией аэрокосмической аэродинамики. По утверждению издания, которое ссылается на военных экспертов, аппарат может нести ядерные боеголовки, и недоступен для поражения современными средствами противоракетной обороны, благодаря высокой скорости полета и маневренности.

Ранее китайская корпорация аэрокосмической науки и техники (CASC) презентовала свою новую микроракету Цзелун-1. 

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Обновлено в 12:59 Указано, что летательный аппарат Xingkong-2 способен развивать скорость более 7 тысяч километров в час. Во время тестирования аппарат находился в воздухе около 10 минут, за которые он сделал ряд маневров на высоте 30 километров, после чего приземлился в заданной точке.

Обновлено в 13:09 Испытания прошли на полигоне в северо-западной части страны. Траектория полета во время теста была сложно определима для противника. В дальнейшем этот аппарат будут использовать как носитель боеголовок, а также планируют применять в системах ПРО.

ФОТО К НОВОСТИ: «Китай успешно испытал гиперзвуковой летательный аппарат, - СМИ»
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Depo.ua Depo.ua  ·  06.08.18, 09:59 Об этом сообщает Depo.ua со ссылкой на Global Times. Испытание состоялось на одном из полигонов на северо-западе Китая. Аппарат находился в воздухе десять минут и сделал маневры на высоте 30 км. По данным…
ЛIГАБiзнесIнформ ЛIГАБiзнесIнформ  ·  06.08.18, 11:00 В Китае рапортовали об успешных испытаниях гиперзвукового летального аппарата Xingkong-2, "который может прорвать любую противовоздушную оборону". Об этом сообщила местная газета Global Times.Xingkong-2…
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РБК Украина РБК Украина  ·  06.08.18, 12:59 В Китае успешно завершились испытания первого китайского гиперзвукового летательного аппарата. Об этом сообщает издание Global Times.Указано, что летательный аппарат Xingkong-2 способен развивать скорость…
Багнет Багнет  ·  06.08.18, 13:09 Первый в истории КНР гиперзвуковой летательный аппарат Xingkong-2, который способен развивать скорость более 7 тыс. км в час, успешно прошел испытания.Военный эксперт Сун Чжунпин заявил, что успешный…
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