Китай успешно испытал гиперзвуковой летательный аппарат, - СМИ

Успешные испытания гиперзвукового летального аппарата прошли в Китае, сообщила китайская англоязычная газета Global Times.
Аппарат, получивший название Xingkong-2 (Звездное небо-2) был выведен на запланированную высоту на одном из полигонов северо-запада страны в пятницу минувшей недели с помощью ракеты, через 10 минут отделился от носителя и, совершив ряд маневров, приземлился в намеченной точке.
Xingkong-2 был разработан Китайской академией аэрокосмической аэродинамики. По утверждению издания, которое ссылается на военных экспертов, аппарат может нести ядерные боеголовки, и недоступен для поражения современными средствами противоракетной обороны, благодаря высокой скорости полета и маневренности.
Ранее китайская корпорация аэрокосмической науки и техники (CASC) презентовала свою новую микроракету Цзелун-1.
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Обновлено в 12:59 Указано, что летательный аппарат Xingkong-2 способен развивать скорость более 7 тысяч километров в час. Во время тестирования аппарат находился в воздухе около 10 минут, за которые он сделал ряд маневров на высоте 30 километров, после чего приземлился в заданной точке.
Обновлено в 13:09 Испытания прошли на полигоне в северо-западной части страны. Траектория полета во время теста была сложно определима для противника. В дальнейшем этот аппарат будут использовать как носитель боеголовок, а также планируют применять в системах ПРО.