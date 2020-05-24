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ForUm ForUm · · Обновлено в 14:16
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Китай заявил, что приближается к новой Холодной войне с США

Китай заявил, что приближается к новой Холодной войне с США (6 новостей)

«Некоторые политические силы в США берут в заложники китайско-американские отношения и подталкивают наши две страны в пределы новой холодной войны,…»

В Китае считают, что США специально идут на конфронтацию с КНР и «ставят две страны на грань «новой Холодной войны»

Об этом говорится в заявлении представителя МИД Китая.

Отмечается, что политики позволяют себе неправдивые комментарии в отношении Китая.

«Некоторые политические силы в США захватывают отношения между Китаем и США и ставят наши две страны на грань „новой Холодной войны“. Это опасная попытка повернуть назад колесо истории», — говорится в заявлении.

Китайские дипломаты отметили, что страны должны найти способ мирного сосуществования и взаимовыгодного сотрудничества, несмотря на разные системы и культуры.

Отметим, на фоне пандемии коронавируса усилилось противостояние США и Китая. Эти страны обмениваются все более резкими заявлениями, что может привести к серьезному конфликту между ними.

Обновлено в 13:20 Определенные политические силы в Штатах специально идут на конфронтацию с КНР. От такого поведения Вашингтона все проигрывают, заявляют в китайском министерстве.

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ФОТО К НОВОСТИ: «Китай заявил, что приближается к новой Холодной войне с США»
Фото Китай и США приближаются к грани новой Холодной войны, - МИД КНР
Фото Китай заявил, что приближается к новой Холодной войне с США
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УНН УНН  ·  24.05.20, 14:16 "Некоторые политические силы в США берут в заложники китайско-американские отношения и подталкивают наши две страны в пределы новой "холодной войны", - пишут в МИДе КНР. В то же время не указывается,…
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