Китай заявил, что приближается к новой Холодной войне с США (6 новостей) «Некоторые политические силы в США берут в заложники китайско-американские отношения и подталкивают наши две страны в пределы новой холодной войны,…»

В Китае считают, что США специально идут на конфронтацию с КНР и «ставят две страны на грань «новой Холодной войны»

Об этом говорится в заявлении представителя МИД Китая.

Отмечается, что политики позволяют себе неправдивые комментарии в отношении Китая.

«Некоторые политические силы в США захватывают отношения между Китаем и США и ставят наши две страны на грань „новой Холодной войны“. Это опасная попытка повернуть назад колесо истории», — говорится в заявлении.

Китайские дипломаты отметили, что страны должны найти способ мирного сосуществования и взаимовыгодного сотрудничества, несмотря на разные системы и культуры.

Отметим, на фоне пандемии коронавируса усилилось противостояние США и Китая. Эти страны обмениваются все более резкими заявлениями, что может привести к серьезному конфликту между ними.

Обновлено в 13:20 Определенные политические силы в Штатах специально идут на конфронтацию с КНР. От такого поведения Вашингтона все проигрывают, заявляют в китайском министерстве.

Обновлено в 14:16 Напряженность между США и КНР растет после обвинений в сокрытии информации о зарождении пандемии, которые выдвинул против Пекина президент США Дональд Трамп. В мае в Сенат Конгресса США был внесен законопроект, позволяющий Трампу ввести санкции против Пекина за отказ в сотрудничестве при выяснении причин возникновения пандемии COVID-19.