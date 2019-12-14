Кива о деле Шеремета: Трое из пяти фигурантов являлись внештатными сотрудниками СБУ времен Порошенко

Народный депутат Илья Кива заявил, что трое из пяти задержанных по делу об убийстве журналиста "Вестей" Павла Шеремета являются внештатными сотрудниками СБУ. Кива утверждает, что это обычная практика "времен Порошенко", а внештатные сотрудники являются "сакральными жертвами".
Народный депутат Кива ранее был советником Арсена Авакова и достаточно долго работал в структурах МВД. Правда или нет - время покажет. Но Илья Кива обещает продолжить громкие разоблачения первых лиц государства.
"Вести.ua” сообщали, что в четверг, 12 декабря глава МВД Аваков сообщил, что в деле по убийству журналиста Павла Шеремета фигурируют по меньшей мере пять человек. Все они так или иначе связаны с боевыми действиями на Донбассе - это медсестра одного из парашютно-десантных батальонов Яна Дугарь, врач и волонтер Юлия Кузьменко ("Лиса"), музыкант и доброволец Андрей Антоненко, добровольцы Владислав и Инна Грищенко ("Буча" и "Пума"). В четверг задержали трех из подозреваемых - Антоненко, Кузьменко и Дугарь, супругов Грищенко взяли под стражу еще осенью.
По версии следствия, закладывала взрывчатку под авто журналиста именно Кузьменко, а помогал ей Антоненко. Следствие сообщает, что именно он руководил действиями членов группы, распределил между ними роли, покупал боеприпасы, обеспечил транспорт и выбрал время и место убийства.
Отметим, что в пятницу, 13 декабря, Печерский районный суд вынес приговор по трем подозреваемым - Антоненко и Кузьменко отправили на два месяца в СИЗО, Яну Дугарь - под домашний арест. Во время суда сторонники кричали, что это "заказное” дело и что власти пытаются подставить военных Донбасса.