Кива угрожал порезать меня на части и съесть, а потом начал бить Шуфрича, - нардеп от "СН" Мотовиловец о драке на заседании аграрного комитета ВР. ВИДЕО (8 новостей и 1 видео) «Политики ссорились из-за земельной реформы»

В ночь с 18 на 19 декабря депутаты потолкались во время заседания аграрного комитета относительно законопроекта о рынке земли. Народные избранники поделились своими неоднозначными впечатлениями о столкновениях.

Нардеп из фракции "Слуга народа" Андрей Мотовиловец рассказал, что Илья Кива угрожал его "разорвать на куски и съесть", пишет "Радио Свобода".

Версия Мотовиловца

По словам Мотовиловца, Кива напал на него после того, как он попытался защитить главу аграрного комитета Николая Сольского от блокировки работы комитета депутатами "Батькивщины" и ОПЗЖ.

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Королевская (член фракции ОПЗЖ – ред. 24 канал) начала меня оттягивать. Они набежали и начали кричать, что я бью женщину и начал он (Илья Кива – ред. 24 канал) кричать, что он будет резать меня на части и будет меня есть, – рассказал "слуга народа" Мотовиловец.

После этого Кива начал бить Шуфрича.

Версия Кивы

Народный депутат из фракции "Оппозиционная платформа – "За жизнь" Илья Кива утверждает, что он "как гражданин и патриот защищал интересы своей страны и своего народа". По словам нардепа, "это не работа комитета, а шабаш".

Шабаш вурдалаков, которые пытаются ночью украсть единственное достояние у украинского народа – землю. Мы должны были хоть как-то противостоять этой вакханалии, этому вот безправному произволу, – отметил Кива.

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Заметим, что законопроект 2178-10 Верховная Рада приняла в первом чтении 13 ноября. Законопроект отменяет запрет на покупку и продажу земли сельскохозяйственного назначения. Заработает все с 1 октября 2020 года.

Сейчас депутаты внесли немало поправок в законопроект, голосования во втором чтении и в целом еще не было.

Утром 17 декабря под зданием парламента собрался митинг, участники которого требуют не допустить принятия во втором чтении законопроекта о рынке земли. Протестующие выступают против отмены моратория на продажу земельных угодий компаниям и иностранцам.

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Обновлено в 12:15 Политики ссорились из-за земельной реформы.

Обновлено в 13:19 Народный депутат от партии Слуга народа Андрей Мотовиловец заявил о том, что ему угрожал нардеп от Оппозиционной платформы – За жизнь Илья Кива. «Слуга народа» рассказал, что угрозы...