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Политика
Голос.UA Голос.UA · · Обновлено в 15:16
Кличко: Богдан хотів, щоб я погоджував всі рішення з Вавришем та Ткаченко, але я відмовився

Кличко: Богдан хотів, щоб я погоджував всі рішення з Вавришем та Ткаченко, але я відмовився (7 новостей)

«Голова Офісу президента Андрій Богдан намагався нав’язати столичного забудовника Андрія Вавриша та гендиректора 1+1 Олександра Ткаченка для узгодження рішень київському…»

Председатель Офиса президента Андрей Богдан пытался навязать столичного застройщика Андрея Вавриша и гендиректора «1+1» Александра Ткаченко для согласования решений киевскому городскому голове Виталию Кличко. Об этом он сам заявил на пресс-конференции в Киеве. «Мне поступил звонок от господина Богдана. Он заявил, что я должен корректировать свои действия в соответствии с процессами, которые происходят в городе, с двумя персоналиями - я могу выбрать с тем или с другим - были озвучены фамилии господина Вавриша и господина Ткаченко», - рассказал Виталий Кличко. По его словам, Андрей Богдан фактически требовал все действия согласовывать с двумя персонами. «На что я четко задал вопрос: скажите пожалуйста, господин Богдан, официальные должности они и какие ключевые роли они должны решать в консультациях по тем или иным шагам, которые происходят в нашем городе?», - продолжил мэр Киева, добавив, что он отказался согласовывать свои действия с Вавришем или Ткаченко. Также глава Киевской администрации сообщил, что встречался с Андреем Вавришем. «После этого я также получил звонок от господина Вавриша. Мы встретились и оговаривали возможность переезда Офиса президента по улице Банковой на Европейскую площадь в «Украинский дом». Я отметил, что «Украинский дом» не находится в собственности города, это собственность Государственного управления делами президента. Все, что необходимо для переезда, мэрия сделает. Я это озвучил Вавришу и больше я с ним не встречался», - подытожил Виталий Кличко.

Обновлено в 14:23 Глава Офиса президента Андрей Богдан пытался навязать столичного застройщика Андрея Вавриша и гендиректора "1 + 1" Александра Ткаченко для согласования решений киевскому городскому голове Виталию Кличко. Об этом он сам заявил на пресс-конференции в Киеве. "Мне поступил звонок от господина…

Обновлено в 15:16

ФОТО К НОВОСТИ: «Кличко: Богдан хотів, щоб я погоджував всі рішення з Вавришем та Ткаченко, але я відмовився»
Фото Кличко заявил о давлении со стороны Офиса президента
Фото Кличко: Богдан пытался навязать мне Вавриша и Ткаченко для согласования моих решений
Фото Кличко заявил, что отказался от просьбы Богдана "согласовывать все действия с Вавришем и Ткаченко"
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Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  26.07.19, 12:50 Городской глава Киева Виталий Кличко рассказал, что в Офисе президента заявили, что он должен корректировать свои действия в отношении процессов в Киеве с двумя персоналиями - Андреем Вавришем или Александром…
РБК Украина РБК Украина  ·  26.07.19, 13:05 Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что руководитель Офиса президента Андрей Богдан пытался подчинить его своим людям Андрею Вавришу или Александру Ткаченко. Об этом он сказал на пресс-конференции, передает…
Капитал Капитал  ·  26.07.19, 13:08 Городской глава Киева Виталий Кличко заявляет, что команда президента Владимира Зеленского пыталась подчинить его своим людям — Андрею Ваврышу или Александру Ткаченко. Об этом он заявил…
Эспресо.TV Эспресо.TV  ·  26.07.19, 13:31 Голова Офісу президента Андрій Богдан намагався нав’язати столичного забудовника Андрія Вавриша та гендиректора "1+1" Олександра Ткаченка для узгодження рішень київському міському голові Віталію Кличку
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
ИА Українські Новини ИА Українські Новини  ·  26.07.19, 14:23 Глава Офиса президента Андрей Богдан пытался навязать столичного застройщика Андрея Вавриша и гендиректора "1 + 1" Александра Ткаченко для согласования решений киевскому городскому голове Виталию Кличко.…
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