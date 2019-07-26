Кличко: Богдан хотів, щоб я погоджував всі рішення з Вавришем та Ткаченко, але я відмовився

Председатель Офиса президента Андрей Богдан пытался навязать столичного застройщика Андрея Вавриша и гендиректора «1+1» Александра Ткаченко для согласования решений киевскому городскому голове Виталию Кличко. Об этом он сам заявил на пресс-конференции в Киеве. «Мне поступил звонок от господина Богдана. Он заявил, что я должен корректировать свои действия в соответствии с процессами, которые происходят в городе, с двумя персоналиями - я могу выбрать с тем или с другим - были озвучены фамилии господина Вавриша и господина Ткаченко», - рассказал Виталий Кличко. По его словам, Андрей Богдан фактически требовал все действия согласовывать с двумя персонами. «На что я четко задал вопрос: скажите пожалуйста, господин Богдан, официальные должности они и какие ключевые роли они должны решать в консультациях по тем или иным шагам, которые происходят в нашем городе?», - продолжил мэр Киева, добавив, что он отказался согласовывать свои действия с Вавришем или Ткаченко. Также глава Киевской администрации сообщил, что встречался с Андреем Вавришем. «После этого я также получил звонок от господина Вавриша. Мы встретились и оговаривали возможность переезда Офиса президента по улице Банковой на Европейскую площадь в «Украинский дом». Я отметил, что «Украинский дом» не находится в собственности города, это собственность Государственного управления делами президента. Все, что необходимо для переезда, мэрия сделает. Я это озвучил Вавришу и больше я с ним не встречался», - подытожил Виталий Кличко.

Обновлено в 14:23 Глава Офиса президента Андрей Богдан пытался навязать столичного застройщика Андрея Вавриша и гендиректора "1 + 1" Александра Ткаченко для согласования решений киевскому городскому голове Виталию Кличко. Об этом он сам заявил на пресс-конференции в Киеве. "Мне поступил звонок от господина…

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