Кличко: Для 300 тысяч жителей Троещины Подольско-Воскресенский мост заработает через 2 года

Автомобільне сполучення через Подільсько-Воскресенський міст планують запустити за 2 роки. Лише потім можна буде говорити і про будівництво метро на Троєщину. Угоду про його зведення з китайською компанією міський голова Віталій Кличко уклав рік тому. Ідеться про гілку метро від Жулян на Троєщину через Подільсько-Воскресенський міст із 13 станціями завдовжки майже 30 кілометрів. Вартість будівництва оцінюють у 2 мільярди американських доларів. Підпишіться і натисніть

Обновлено в 17:42 Автомобільне сполучення через Подільсько-Воскресенський міст планують запустити за 2 роки. Лише потім можна буде говорити і про будівництво метро на Троєщину. Угоду про його зведення з китайською компанією міський голова Віталій Кличко уклав рік тому. Ідеться про гілку метро від…

Обновлено в 18:23 «Проектная пропускная способность мостового перехода – 60 тыс. единиц авто в сутки. А это бы существенно разгрузило другие транспортные артерии города. Сегодня суточная интенсивность движения автотранспорта по 5-ти мостам через Днепр в Киеве составляет всего около 300 тыс. единиц авто. И в «часы пик» пропускная способность мостов превышается почти в 3 раза», - отметил Кличко.