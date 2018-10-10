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5 канал 5 канал · · Обновлено в 18:23
Кличко: Для 300 тысяч жителей Троещины Подольско-Воскресенский мост заработает через 2 года

Кличко: Для 300 тысяч жителей Троещины Подольско-Воскресенский мост заработает через 2 года (5 новостей)

«Мэр столицы, председатель Киевской городской государственной администрации (КГГА) Виталий Кличко заявил, что власти Киева делает все, чтобы за 2 года…»

Автомобільне сполучення через Подільсько-Воскресенський міст планують запустити за 2 роки. Лише потім можна буде говорити і про будівництво метро на Троєщину. Угоду про його зведення з китайською компанією міський голова Віталій Кличко уклав рік тому. Ідеться про гілку метро від Жулян на Троєщину через Подільсько-Воскресенський міст із 13 станціями завдовжки майже 30 кілометрів. Вартість будівництва оцінюють у 2 мільярди американських доларів. Підпишіться і натисніть

Обновлено в 17:42 Автомобільне сполучення через Подільсько-Воскресенський міст планують запустити за 2 роки. Лише потім можна буде говорити і про будівництво метро на Троєщину. Угоду про його зведення з китайською компанією міський голова Віталій Кличко уклав рік тому. Ідеться про гілку метро від…

Обновлено в 18:23 «Проектная пропускная способность мостового перехода – 60 тыс. единиц авто в сутки. А это бы существенно разгрузило другие транспортные артерии города. Сегодня суточная интенсивность движения автотранспорта по 5-ти мостам через Днепр в Киеве составляет всего около 300 тыс. единиц авто. И в «часы пик» пропускная способность мостов превышается почти в 3 раза», - отметил Кличко.

ФОТО К НОВОСТИ: «Кличко: Для 300 тысяч жителей Троещины Подольско-Воскресенский мост заработает через 2 года»
Фото Через 2 года для 300 тыс. жителей Троещины заработает новый мост, – Кличко
Фото Кличко: Для 300 тысяч жителей Троещины Подольско-Воскресенский мост заработает через 2 года
Фото Кличко рассказал, когда достроит Подольско-Воскресенский мост
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ИА Українські Новини ИА Українські Новини  ·  10.10.18, 16:02 Мэр столицы, председатель Киевской городской государственной администрации (КГГА) Виталий Кличко заявил, что власти Киева делает все, чтобы за 2 года открыть автомобильное сообщение через Подольско-Воскресенский…
Голос.UA Голос.UA  ·  10.10.18, 16:04 Власти Киева делают все, чтобы за два года открыть автомобильное сообщение через Подольско-Воскресенский мост. Об этом заявил мэр столицы Виталий Кличко во время инспекции строительных работ на мосту,…
ForUm ForUm  ·  10.10.18, 18:23 Власти Киева делает все, чтобы через два года открыть автомобильное сообщение через Подольско-Воскресенский мост. Об этом заявил мэр столицы Виталий Кличко во время инспекции строительных работ на мосту,…
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