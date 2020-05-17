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Корреспондент.net Корреспондент.net · · Обновлено в 22:42
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Кличко и Филатов подтвердили переговоры о создании новой партии

Кличко и Филатов подтвердили переговоры о создании новой партии (4 новости)

«Нова партія може з'явитися перед виборами до місцевих органів влади, проведення яких призначено на 25 жовтня 2020 року»

Мэр Киева Виталий Кличко и мэр Днепра Борис Филатов подтвердили, что ведут переговоры о создании новой политической силы перед местными выборами, условной "партии мэров".

"Да, мы действительно общаемся с мэрами других городов, понимая, что местное самоуправление на сегодняшний день нужно защищать, нужно отстаивать интересы общин, и мы рассматриваем сейчас разные варианты, каким образом мы смогли бы представить эту политическую силу", - заявил Кличко в эфире телеканала ICTV.

"Я участвую в переговорах, в различных форматах, с различными участниками этих процессов", - отметил Филатов.

По словам мэра Днепра, в Украине около 30% избирателей разочаровались в существующих партиях и ищут какую-то альтернативу им. 

"Партия местного самоупраления... не мэров, а партия, которая защищает права местного самоупраления", - охарактеризовал глава Днепра новый прект.

Обновлено в 22:42 "Да, мы действительно общаемся с мэрами других городов, понимая, что сегодня местное самоуправление надо защищать, отстаивать права громад. И мы рассматриваем сейчас разные варианты, каким образом мы могли б эту политическую силу представить", - сказал он.

ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Голос.UA Голос.UA  ·  17.05.20, 22:00 Мэр Киева Виталий Кличко и мэр Днепра Борис Филатов подтвердили, что ведут переговоры о создании новой политической силы перед местными выборами, условной "партии мэров". Об этом сообщает «Корреспондент».…
UAinfo UAinfo  ·  17.05.20, 22:04 Нова партія може з'явитися перед виборами до місцевих органів влади, проведення яких призначено на 25 жовтня 2020 року.
ЛIГАБiзнесIнформ ЛIГАБiзнесIнформ  ·  17.05.20, 22:42 Мэр Киева Виталий Кличко общается с мэрами других городов, чтобы представить общую политическую силу. Об этом мэр Киева заявил в эфире программы Факты на ICTV.Читайте нас в Telegram: проверенные факты,…
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