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Гордон Гордон · · Обновлено в 10:57
· Мэр · Спорт · Мэр Киева
Кличко из отпуска передал привет Андрею и Богдану

Кличко из отпуска передал привет Андрею и Богдану (11 новостей)

«Мэр Киева и глава Офиса президента продолжают обмениваться шутками»

Столичный мэр Виталий Кличко напомнил главе Офиса президента Андрею Богдану о том, что спорт "воспитывает волю к победе".Мэр Киева Виталий Кличко из отпуска передал привет главе Офиса президента Украины Андрей Богдану.

"Привет Андрею и Богдану! Вавришу и Андрею, чтобы ребята не перепутали. Спорт воспитывает волю к победе. Честной и открытой, когда не соврешь и не спрячешься за чью-то спину...", так подписал Кличко в Twitter фото, на котором он занимается кайтсерфингом.

12 июля Кличко заявил, что застройщика Андрея Вавриша уполномочили быть одним из негласных кураторов Киева от Офиса президента. В ответ Вавриш сказал, что звонил столичному мэру, чтобы обсудить с мэром переезд президентского офиса в Украинский дом.

30 июля на брифинге Богдан заявил, что недавно получил предложение от одного из "смотрящих" Киева разделить деньги из местного бюджета и "не трогать" Кличко.

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Кличко назвал брифинг Богдана "байками из склепа". 1 августа киевский мэр заявил, что обратился в Национальное антикоррупционное бюро по поводу заявлений Богдана. 5 августа стало известно, что НАБУ открыло уголовное производство о возможном предложении взятки главе ОПУ.

2 августа Богдан на своей странице в Facebook обнародовал мем фото Кличко с подписью: "Бл...дь, скажите уже кто-нибудь, он Андрей или Богдан?". В ответ Кличко опубликовал совместное фото с бывшим мэром Нью-Йорка Руди Джулиани, где последний якобы говорит Кличко: "Сейчас [президенту США Дональду] Трампу позвоню по поводу этого черта".

Обновлено в 10:41 Виталий Кличко во время своего отдыха передал привет Андрею Богдану.

Обновлено в 10:57 Мэр Киева Виталий Кличко написал в своем Twitter сообщение, в котором передал привет главе Офиса президента Андрей Богдану. "Привет Андрею и Богдану! Вавришу и Андрею, чтобы ребята не перепутали....

ФОТО К НОВОСТИ: «Кличко из отпуска передал привет Андрею и Богдану»
Фото "Привет Андрею и Богдану". Кличко передал главе Офиса президента привет из отпуска
Фото Кличко из отпуска передал привет Андрею и Богдану
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Фото Кличко из отпуска передал привет Богдану
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Украинская правда Украинская правда  ·  06.08.19, 09:17 Мэр Киева Виталий Кличко, находясь в отпуске, передал привет главе офиса президента Андрей Богдану.
Капитал Капитал  ·  06.08.19, 09:40 Мэр Киева Виталий Кличко, находясь в отпуске, передал привет главе офиса президента Андрей Богдану. «Привет Андрею и Богдану! Вавришу и Андрею, чтобы ребята не перепутали. Спорт…
Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  06.08.19, 09:53 Киевский городской голова Виталий Кличко, находясь в отпуске, передал привет главе офиса президента Андрею Богдану и застройщику Андрею Вавришу.
ИА Українські Новини ИА Українські Новини  ·  06.08.19, 09:56 Мэр Киева, председатель Киевской городской государственной администрации (КГГА) Виталий Кличко из отпуска ответил на троллинг главы Офиса Президента Андрей Богдан, передав привет и владелец компании SAGA…
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Gazeta.ua Gazeta.ua  ·  06.08.19, 10:03 Мер Киева Виталий Кличко передал привет из отпуска голове Офиса президента Андрею Богдану и столичном застройщику Андрею Вавришу. "Привет Андрею и Богдану! Вавриша и Андрею, чтобы ребята не переплутали
Газета День Газета День  ·  06.08.19, 10:11 Мэр Киева Виталий Кличко, находясь в отпуске, передал привет главе офиса президента Андрей Богдану. "Привет Андрею и Богдану! Вавришу и Андрею, чтобы ребята не перепутали. Спорт воспитывает волю к победе.…
Фокус Фокус  ·  06.08.19, 10:30 Мэр Киева и глава КГГА Виталий Кличко, находясь в отпуске, передал привет главе офиса президента Андрей Богдану, а также владельцу компании SAGA Development Андрею Вавришу. "Привет Андрею и Богдану! Вавриша…
Комсомольская правда Комсомольская правда  ·  06.08.19, 10:38 Мэр Киева и глава Офиса президента продолжают обмениваться шутками.
Телеграф Телеграф  ·  06.08.19, 10:41 Виталий Кличко во время своего отдыха передал привет Андрею Богдану.
Главред Главред  ·  06.08.19, 10:57 Мэр Киева Виталий Кличко написал в своем Twitter сообщение, в котором передал привет главе Офиса президента Андрей Богдану. "Привет Андрею и Богдану! Вавришу и Андрею, чтобы ребята не перепутали....
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