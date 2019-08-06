Кличко из отпуска передал привет Андрею и Богдану (11 новостей) «Мэр Киева и глава Офиса президента продолжают обмениваться шутками»

Столичный мэр Виталий Кличко напомнил главе Офиса президента Андрею Богдану о том, что спорт "воспитывает волю к победе".Мэр Киева Виталий Кличко из отпуска передал привет главе Офиса президента Украины Андрей Богдану.

"Привет Андрею и Богдану! Вавришу и Андрею, чтобы ребята не перепутали. Спорт воспитывает волю к победе. Честной и открытой, когда не соврешь и не спрячешься за чью-то спину...", так подписал Кличко в Twitter фото, на котором он занимается кайтсерфингом.

12 июля Кличко заявил, что застройщика Андрея Вавриша уполномочили быть одним из негласных кураторов Киева от Офиса президента. В ответ Вавриш сказал, что звонил столичному мэру, чтобы обсудить с мэром переезд президентского офиса в Украинский дом.

30 июля на брифинге Богдан заявил, что недавно получил предложение от одного из "смотрящих" Киева разделить деньги из местного бюджета и "не трогать" Кличко.

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Кличко назвал брифинг Богдана "байками из склепа". 1 августа киевский мэр заявил, что обратился в Национальное антикоррупционное бюро по поводу заявлений Богдана. 5 августа стало известно, что НАБУ открыло уголовное производство о возможном предложении взятки главе ОПУ.

2 августа Богдан на своей странице в Facebook обнародовал мем фото Кличко с подписью: "Бл...дь, скажите уже кто-нибудь, он Андрей или Богдан?". В ответ Кличко опубликовал совместное фото с бывшим мэром Нью-Йорка Руди Джулиани, где последний якобы говорит Кличко: "Сейчас [президенту США Дональду] Трампу позвоню по поводу этого черта".

Обновлено в 10:41 Виталий Кличко во время своего отдыха передал привет Андрею Богдану.

Обновлено в 10:57 Мэр Киева Виталий Кличко написал в своем Twitter сообщение, в котором передал привет главе Офиса президента Андрей Богдану. "Привет Андрею и Богдану! Вавришу и Андрею, чтобы ребята не перепутали....