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Кличко: Линию метро на Троещину смогут построить за 3-5 лет

Кличко: Линию метро на Троещину смогут построить за 3-5 лет (7 новостей)

«Для завершения строительства необходимо бесперебойное финансирование»

Линию метро на Троещину, удастся построить только через три-пять лет, при условии финансирования. Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко. Он добавил, что к концу 2020 года планируется запуск автосообщения между левым и правым берегом. При этом проект транспортного коридора на Троещину оценят международные эксперты.

"Что касается метро на Троещину - не буду манипулировать, ни в коем случае не буду что-то обещать, если будет финансирование - это вопрос трех-пяти лет", - сказал Кличко в эфире одного из украинских телеканалов.

Кроме того, по его данным 75 мостов находятся в предаварийном состоянии, три - в аварийном. При этом среди мостов, находящихся в аварийном состоянии - мост Метро и мост Патона. Мэр добавил, что в Киеве также необходимо ремонтировать Южный и Северный мосты, а также Подольско-Воскресенский мост.

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"Как я могу закрыть мост Метро, как я могу закрыть мост Патона, который в аварийном состоянии? Действительно, там затруднено движение, но мы должны сделать, чтобы они не рухнули. Десятки лет не вкладывались деньги в инфраструктуру, и мы сейчас все силы бросили на то, чтобы эти мосты дальше продолжали выполнять свою функцию. К концу следующего месяца пролив возле Гидропарка будет уже полностью открыт - работы идут и днем, и ночью. Работы идут еще и под мостом", - сказал Кличко.

ФОТО К НОВОСТИ: «Кличко: Линию метро на Троещину смогут построить за 3-5 лет»
Фото Кличко: Линию метро на Троещину смогут построить за 3-5 лет
Фото Метро на Троещину: Кличко назвал сроки строительства
Фото Кличко назвал вероятный период строительства метро на Троещине
ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Интерфакс-Украина Интерфакс-Украина  ·  14.10.19, 06:28 Линию метро на Троещину удастся построить только через 3-5 лет, при условии финансирования, заявил мэр Киева Виталий Кличко.
Телеграф Телеграф  ·  14.10.19, 08:10 Мэр Киева сообщил, что линию метро на Троещину смогут построить за 3-5 лет.
Украинская правда Украинская правда  ·  14.10.19, 10:25 Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что линию метро на Троещину удастся построить через 3-5 лет - при условии финансирования.
ForUm ForUm  ·  14.10.19, 10:41 Городской голова Киева Виталий Кличко заявил, что метро на Троещину удастся построить только через 3−5 лет, при условии финансирования.«Что касается метро на Троещину —…
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Зеркало Недели Зеркало Недели  ·  14.10.19, 10:52 Для завершения строительства необходимо бесперебойное финансирование.
ЛIГАБiзнесIнформ ЛIГАБiзнесIнформ  ·  14.10.19, 10:54 Мэр Киева Виталий Кличко в эфире программы Мага на телеканале 112 Украина заявил, что метро на Троещину смогут построить за три – пять лет, если будет необходимое финансирование."Что касается метро на…
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