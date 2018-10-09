Кличко: Мы отправляем из Киева 11 пожарных расчетов и 50 спасателей на помощь в Черниговскую область (4 новости) «Мэр Киева Виталий Кличко заверил, что столичная власть готова оказать помощь в ликвидации последствий взрывов на военных складах возле пгт…»

Столичная власть готова оказать помощь в ликвидации последствий взрывов на военных складах возле Ични и пострадавшим местным жителям. Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко в начале сессионного заседания Киевсовета, передает пресс-служба мэра. «Уже многих эвакуировали из опасной зоны - более 10 тысяч. Большинство - в Нежин. Я говорил с мэром Нежина. Предложил помощь. И в случае необходимости - что необходимо, и сможем, мы предоставим, - отметил Кличко. - Также сейчас главное управление ГСЧС в столице подготовило 11 пожарных спасательных авто и 50 человек личного состава, готовых отправиться в Черниговскую область», - сказал мэр столицы.