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Кличко: Мы отправляем из Киева 11 пожарных расчетов и 50 спасателей на помощь в Черниговскую область

Кличко: Мы отправляем из Киева 11 пожарных расчетов и 50 спасателей на помощь в Черниговскую область (4 новости)

«Мэр Киева Виталий Кличко заверил, что столичная власть готова оказать помощь в ликвидации последствий взрывов на военных складах возле пгт…»

Столичная власть готова оказать помощь в ликвидации последствий взрывов на военных складах возле Ични и пострадавшим местным жителям. Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко в начале сессионного заседания Киевсовета, передает пресс-служба мэра. «Уже многих эвакуировали из опасной зоны - более 10 тысяч. Большинство - в Нежин. Я говорил с мэром Нежина. Предложил помощь. И в случае необходимости - что необходимо, и сможем, мы предоставим, - отметил Кличко. - Также сейчас главное управление ГСЧС в столице подготовило 11 пожарных спасательных авто и 50 человек личного состава, готовых отправиться в Черниговскую область», - сказал мэр столицы.

ФОТО К НОВОСТИ: «Кличко: Мы отправляем из Киева 11 пожарных расчетов и 50 спасателей на помощь в Черниговскую область»
Фото Киев готов помочь в ликвидации последствий взрывов в Черниговской области - Кличко
Фото Кличко: Киев поможет ликвидировать последствия взрывов на военных складах в Черниговской области
Фото Киев готов оказать помощь в ликвидации последствий взрывов на военных складах в Черниговской области, - Кличко
ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Интерфакс-Украина Интерфакс-Украина  ·  09.10.18, 11:32 Мэр Киева Виталий Кличко заверил, что столичная власть готова оказать помощь в ликвидации последствий взрывов на военных складах возле пгт Дружба (Ичнянский р-н Черниговской обл.).
ИА "ZIK" ИА "ZIK"  ·  09.10.18, 12:48 Мэр Киева Виталий Кличко заверил, что столичная власть готова оказать помощь в ликвидации последствий взрывов на военных складах возле пгт Дружба Ичнянского района Черниговской области.
ИА Українські Новини ИА Українські Новини  ·  09.10.18, 13:00 Столичная власть готова оказать помощь в ликвидации последствий взрывов на военных складах возле Ични и пострадавшим местным жителям. Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко в начале сессионного заседания…
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