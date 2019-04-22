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Кличко назвал шокирующую причину поражения брата в последнем бою

Кличко назвал шокирующую причину поражения брата в последнем бою (3 новости)

«Бывший чемпион мира по боксу, а ныне мэр Киева Виталий Кличко признался, что свой последний бой на профессиональном ринге против…»

Экс-чемпион мира в супертяжелом весе, мэр Киева Виталий Кличко заявил в интервью телеканалу Интер, что поражение его брата Владимира от британца Энтони Джошуа произошло по его вине. Об этом сообщает iSport.

"Джошуа боксировал с разными соперниками и не показал и близко серьезного результата. Единственным соперником, который послал его на помост ринга, это был Владимир. Он был за полшага до победы, и я считаю, что это моя ошибка, что он не выиграл", – сказал Виталий Кличко.

"Я сказал: "Владимир, пожалуйста, не спеши. Нокаут придет". Я не рассчитывал, что боец с такими большими мышцами может быть в такой хорошей форме во второй половине боя", – сказал Виталий Кличко.

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Как ранее сообщал Фокус:

29 апреля 2017 года в Лондоне Энтони Джошуа победил Владимира Кличко техническим нокаутом в одиннадцатом раунде. Известный британский промоутер Эдди Хирн заявил, что Владимир Кличко хочет вернуться в бокс. 

ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Апостроф Апостроф  ·  22.04.19, 15:47 Бывший чемпион мира по боксу, а ныне мэр Киева Виталий Кличко признался, что свой последний бой на профессиональном ринге против британца Этони Джошуа его брат Владимир проиграл из-за него.
Gazeta.ua Gazeta.ua  ·  22.04.19, 17:20 Экс-чемпион мира по боксу Виталий Кличко прокомментировал поражение своего младшего брата Владимира в последнем бою Кличко-младшего в карьере против Энтони Джошуа. По словам Виталия, он дал неправильную…
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