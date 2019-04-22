Кличко назвал шокирующую причину поражения брата в последнем бою (3 новости) «Бывший чемпион мира по боксу, а ныне мэр Киева Виталий Кличко признался, что свой последний бой на профессиональном ринге против…»

Экс-чемпион мира в супертяжелом весе, мэр Киева Виталий Кличко заявил в интервью телеканалу Интер, что поражение его брата Владимира от британца Энтони Джошуа произошло по его вине. Об этом сообщает iSport.

"Джошуа боксировал с разными соперниками и не показал и близко серьезного результата. Единственным соперником, который послал его на помост ринга, это был Владимир. Он был за полшага до победы, и я считаю, что это моя ошибка, что он не выиграл", – сказал Виталий Кличко.

"Я сказал: "Владимир, пожалуйста, не спеши. Нокаут придет". Я не рассчитывал, что боец с такими большими мышцами может быть в такой хорошей форме во второй половине боя", – сказал Виталий Кличко.

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Как ранее сообщал Фокус:

29 апреля 2017 года в Лондоне Энтони Джошуа победил Владимира Кличко техническим нокаутом в одиннадцатом раунде. Известный британский промоутер Эдди Хирн заявил, что Владимир Кличко хочет вернуться в бокс.