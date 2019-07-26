Кличко не хочет идти на допрос в ГБР (8 новостей) «Кличко вызывают сегодня в Государственное бюро расследований на допрос относительно законности использования коммунальных земель»

Киевский городской председатель Виталий Кличко заявляет, что не собирается идти на допрос в Государственное бюро расследований, поскольку поданные в ГБР представителями власти времен президентства Виктора Януковича обращение являются надуманными.

Обновлено в 16:07 Мэр Киева Виталий Кличко не пришел 26 июля на допрос в Госбюро расследований. Также не явился ни один из его представителей. Руководитель ГБР Роман Труба сообщил, что столичного голову вызывали...

Обновлено в 16:54 Кличко отметил, что сегодня киевлян пытаются лишить инструментов демократии и самоуправления, которые были внедрены и успешно работают. Это и открытый бюджет, который обеспечивает прозрачность поступлений и расходов. И система электронных петиций и общественный бюджет. Закупки через систему “ПроЗорро”, которые первыми внедрил именно Киев. И продажа имущества и земли через открытые аукционы.