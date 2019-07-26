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Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ · · Обновлено в 16:54
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Кличко не хочет идти на допрос в ГБР

Кличко не хочет идти на допрос в ГБР (8 новостей)

«Кличко вызывают сегодня в Государственное бюро расследований на допрос относительно законности использования коммунальных земель»

Киевский городской председатель Виталий Кличко заявляет, что не собирается идти на допрос в Государственное бюро расследований, поскольку поданные в ГБР представителями власти времен президентства Виктора Януковича обращение являются надуманными.

Обновлено в 16:07 Мэр Киева Виталий Кличко не пришел 26 июля на допрос в Госбюро расследований. Также не явился ни один из его представителей. Руководитель ГБР Роман Труба сообщил, что столичного голову вызывали...

Обновлено в 16:54 Кличко отметил, что сегодня киевлян пытаются лишить инструментов демократии и самоуправления, которые были внедрены и успешно работают. Это и открытый бюджет, который обеспечивает прозрачность поступлений и расходов. И система электронных петиций и общественный бюджет. Закупки через систему “ПроЗорро”, которые первыми внедрил именно Киев. И продажа имущества и земли через открытые аукционы. 

ФОТО К НОВОСТИ: «Кличко не хочет идти на допрос в ГБР»
Фото Кличко не хочет идти на допрос в ГБР
Фото Кличко не собирается идти на допрос в ГБР
Фото Кличко проигнорировал допрос в Госбюро расследований
Фото Кличко не пришел на допрос в ГБР
ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
ИА Українські Новини ИА Українські Новини  ·  26.07.19, 12:54 Мэр Киева, глава Киевской городской государственной администрации Виталий Кличко не намерен идти на допрос в Государственное бюро расследований. Об этом он сказал на брифинге, передают Українськi Новини.…
Униан Униан  ·  26.07.19, 13:07 Кличко вызывают сегодня в Государственное бюро расследований на допрос относительно законности использования коммунальных земель.
Фокус Фокус  ·  26.07.19, 15:58 Городской голова Киева Виталий Кличко не пришел на допрос в Госбюро расследований. Об этом в своем микроблоге в Тelegram сообщил председатель ГБР Роман Труба. Он отметил, что не пришел ни один из представителей…
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
ЛIГАБiзнесIнформ ЛIГАБiзнесIнформ  ·  26.07.19, 16:07 Ни мэр Киева Виталий Кличко, ни его юристы не пришли на допрос в Госбюро расследований, сообщил в Telegram директор ведомства Роман Труба.Кличко вызывали для дачи показаний в качестве свидетеля по делу…
Главред Главред  ·  26.07.19, 16:07 Мэр Киева Виталий Кличко не пришел 26 июля на допрос в Госбюро расследований. Также не явился ни один из его представителей. Руководитель ГБР Роман Труба сообщил, что столичного голову вызывали...
Газета День Газета День  ·  26.07.19, 16:54 Попытки лишить реальных полномочий мэра столицы могут разрушить систему местного самоуправления. Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко на пресс-конференции в Киеве. Кличко отметил, что сегодня киевлян…
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