Кличко не вернется в ринг – тренер Владмира

Gazeta.ua · 05.05.19, 16:10

Бывший тренер Владимира Кличко Джонатан Бэнкс прокомментировал возможное возвращение украинца на ринг. По словам 36-летнего американца, экс-боксер слишком занятой человек для такого решения. Об этом пишет…