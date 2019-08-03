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Кличко: Пешеходный мост на Труханов остров не несет угрозы для людей

Кличко: Пешеходный мост на Труханов остров не несет угрозы для людей (4 новости)

«Пешеходный мост на Труханов остров - безопасный для пешеходов. Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил на канале 112 Украина,…»

Пешеходный мост на Труханов остров безопасный для пешеходов. Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил в эфире телеканала "112 Украина", комментируя ситуацию с обвалом железобетонной плиты-противутяжелителя на одной из опор моста. "Угрозы для людей, которые ходят по пешеходному мосту на Труханов остров, нет. Волноваться не нужно", - сказал Кличко. Он отметил, что специалисты обследуют место повреждения и дадут оперативные выводы относительно восстановления конструкции. Мэр Киева напомнил, что в столице сегодня 75 мостов в предаварийном состоянии, 3 - в аварийном. И подчеркнул, что в обновление устаревшей инфраструктуры города деньги не вкладывали десятилетиями. Поэтому сегодня власть ремонтирует объекты, которые больше всего в этом нуждаются. Так, ремонтные работы продолжаются на мосту через Русановский пролив, на Южном мосту, до конца года планируется завершить строительство Шулявского путепровода, продолжается и строительство Подольско-Воскресенского моста. В планах - до конца 2020 года открыть автосообщение по этому мосту.

ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Канал 112 Канал 112  ·  03.08.19, 08:00 Пешеходный мост на Труханов остров безопасный для пешеходов. Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил в эфире телеканала "112 Украина", комментируя ситуацию с обвалом железобетонной плиты-противутяжелителя…
ИА Українські Новини ИА Українські Новини  ·  03.08.19, 09:10 Пешеходный мост на Труханов остров - безопасный для пешеходов. Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил на канале "112 Украина", комментируя ситуацию с обвалом железобетонной плиты-противовеса на одной…
Vgorode.ua Киев Vgorode.ua Киев  ·  03.08.19, 11:00 В КГГА заявили, что мост, ведущий на Труханов остров, безопасен для пешеходов. Мэр города Виталий Кличко рассказал, что для людей угрозы нет и поэтому не стоит волноваться. Сейчас специалисты следят за…
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